"Fiera dei Santi 2017" ad Arzignano

Da venerdì 27 ottobre a sabato 4 novembre è in programma la Fiera dei Santi ad Arzignano con degustazioni, musica, spettacoli, tornei e incontri culturali oltre alle tradizionali bancarelle ed il parco dei divertimenti per bambini con gonfiabili e giostre. Previsto mercoledì 1 novembre un servizio gratuito di bus navetta dal parcheggio della Ditta Marelli a partire dalle 14 e fino alle 21. I chioschi di specialità gastronomiche e vini tipici locali saranno dispoibili nella "Baita Alpina" a cura del gruppo A.N.A. in piazza Libertà e nello stand a cura della Pro Loco in Campo Marzio. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 27 ottobre - ore 20.30 - Teatro Mattarello: "Sivainscena" - Spettacolo brillante con la Compagnia "I Nati per Caso" organizzato dall’Associazione Una Mano Aiuta l’Altra Onlus e la Parrocchia di Ognissanti - Ingresso: 6 euro - Tutto il ricavato sarà interamente devoluto alla Missione di padre Giovanni Gentilin che festeggia i 50 anni di ordinazione con i 30 di apostolato fra i poveri delle Filippine e sarà presente in sala

Domenica 29 ottobre - ore 16.45 - Chiesa di Villaggio Giardino: XI° Concerto di musica sacra organizzato dalla Pro Loco di Arzignano e dalla Famiglia Bagatella a scopo benefico per la ricerca sulle malattie leucemiche

Mercoledì 1 novembre - ore 20.30 - Duomo di Ognissanti: Concerto di Ognissanti - Claudio Monteverdi nel 450° della nascita (1567-1643) - "Salmi, Inni e Antifone dalla Selva Morale e Spirituale per la festa di Ognissanti" per Soli, Doppio Coro, Violini, Cornetti, Tromboni e Basso Continuo - Ensemble vocale e strumentale Il Teatro Armonico - direttore Margherita Dalla Vecchia

Giovedì 2 novembre - ore 20.45 - Sede Cai Arzignano - Via Cazzavillan: "Clima e ghiacciai, il caso Dolomiti" - Incontro culturale con il glaciologo Franco Secchieri

Giovedì 2 novembre - ore 20.30 - Centro Ricreativo Anziani: Torneo di scacchi semilampo a squadre "Fiera dei Santi" organizzato da Circolo Scacchistico "Il Grifone" (partecipazione riservata ai soci del Circolo)

Venerdì 3 novembre - dalle ore 14 alle 19: Giornata del Bambino con luna park

Sabato 4 novembre - ore 21: Teatro Mattarello: "Respiri d’Autunno - Il respiro è già canto" - 2° edizione di coralità maschile con "Voci del Sese" (direttore: Riccardo Baldisserotto), Coro Alpino "La Preara" (direttore: Maurizio Sacquegna) e Coro Montecimon (direttore: Paolo Vian) - Direttore artistico Francesco Grigolo - Organizzazione Pro Loco di Arzignano - Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sabato 4 novembre - ore 15 - Bocciodromo coperto di San Zeno: Finali Gara Regionale di Cavapallino "Fiera dei Santi" 43° edizione - A seguire le premizioni verso le 17.30

Mercoledì 15 novembre - ore 21 - Teatro Mattarello - Stagione Teatrale di Prosa: "Hollywood" con Gigio Alberti, Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e con Paola Giannetti - Ingresso a pagamento - www.inarzignano.it

Giovedì 16 novembre - ore 20.45 - Sede Cai Arzignano - Via Cazzavillan: "Montagne in multivisione, Dolomiti e altri giganti" - Serata culturale con il fotografo amatoriale Giancarlo Albertini

Sabato 18 novembre alle 16 + Domenica 19 novembre alle 9 - Palatezze: 18° Trofeo Il Grifo - Gara Interregionale di Tiro con l’arco a cura dell’A.S.D. Arcieri Arzignano

