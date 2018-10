"Fiera d'Autunno" 2018 a Bassano del Grappa

A Bassano del Grappa ogni anno ad ottobre vengono organizzate due Fiere:

- Il primo giovedi del mese di ottobre di ogni anno viene organizzata la Fiera Franca con esposizione di Bestiame e attività di commercio e somministrazione su suolo pubblico in Viale De Gasperi;

- Il primo fine settimana successivo al primo giovedì di ottobre si svolge la Fiera in Centro Storico con attività di commercio e somministrazione su area pubblica.

Per il 2018 la Fiera Franca in Viale De Gasperi è prevista il giovedi 4 ottobre, la Fiera di Ottobre in Centro Storico sarà il sabato 6 e domenica 7 ottobre.

Ad aprire la fiera, giovedì 4 ottobre in viale De Gasperi, sarà dunque l’esposizione di bestiame con abbinato concorso del Bue Grasso, che si svolgerà dalle ore 7.30 alle ore 12 circa, quando la mattinata si chiuderà con la premiazione dei migliori capi.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre saranno invece presenti in centro storico i commercianti ambulanti con somministrazione e vendita al dettaglio di prodotti da tutta Italia.

Come tradizione, in Piazzetta Guadagnin saranno presenti gli stand della città di Mühlacker e di Voiron.

Fiera Franca di giovedi 4 ottobre 2018

La Fiera Franca del giovedì si svolge nelle seguenti vie:

Viale De Gasperi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cartigliana e l’intersezione con Via A. Moro e Via Rosmini.

Le bancarelle sono aperte dalle ore 8.00 alle 14.00 di giovedì.

Fiera in Centro Storico sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018

La Fiera di ottobre in Centro storico interessa le seguenti vie:

Via J. Da Ponte, Via Barbieri dall’intersezione con la Via sopra citata fino al civico 41, Via Museo, Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Via Roma, Via Matteotti da Piazza Libertà al vicolo omonimo, Piazza Libertà, Piazzotto Montevecchio, Via Bellavitis tronco est, Via Bellavitis tronco ovest in prossimità dell’intersezione con Via Verci, Via Verci, nel tratto compreso tra Via Bellavitis e P.tta delle Poste.

Sono previsti un totale di n. 204 posteggi, come configurato nelle planimetrie allegate al Piano del Commercio su aree pubbliche .

Le bancarelle saranno aperte dalle ore 8.00 di sabato alle 21.30 di domenica.