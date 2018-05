Festival Biblico 2018 - il programma a Vicenza

Dal giovedì 3 a domenica 27 maggio 2018 si terrà il 14° Festival Biblico, un mese di appuntamenti, conferenze, incontri, meditazioni, letture, visite guidate, ma anche concerti, mostre, spettacoli e performance artistiche, che coinvolgeranno le città e le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto

______

L’edizione 2018

Uno dei tratti distintivi del Festival Biblico è da sempre, la capacità di unire in maniera originale e inattesa voci differenti: anche il programma della quattordicesima edizione si caratterizzerà per un’articolata proposta culturale che metterà in dialogo teologi, biblisti, pastori e alcune delle personalità più autorevoli del mondo religioso, non solo cattolico, con sociologi, economisti, scienziati, giornalisti e artisti.

A partire dalla serata inaugurale di giovedì 3 a Vicenza che vedrà sullo stesso palco, la giornalista Concita De Gregorio e padre Luciano Manicardi, priore della Comunità di Bose.

A moderare l’incontro – dal titolo L’attesa dice il futuro. Il bisogno primario di connettere l’oggi al domani – sarà Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio3.

Chiuderà, invece, il Festival, domenica 27, Giacomo Poretti con il suo Al Paradiso è meglio credere.

Un appuntamento molto atteso quello con l’attore dell’amato trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che tornerà a Vicenza dopo aver aperto nel 2017, la precedente edizione del Festival.

______

I progetti speciali

L' obiettivo del Festival Biblico è anche quello di generare il legame tra territorio e cultura. Per questo, come ogni anno, anche per il 2018, il Festival Biblico porta avanti alcuni progetti speciali che insistono sul territorio e coinvolgono i giovani.

Il vino del Festival. Per questa quattordicesima edizione, a realizzare il vino del Festival sarà Fattoria sociale La Costa di Sarcedo, in provincia di Vicenza. Una realtà nata per offrire opportunità occupazionali e di inserimento lavorativo per giovani e adulti con disabilità e svantaggio: un percorso che coniuga la qualità del prodotto e il suo valore etico e che parte dall’idea che la campagna e la natura siano gli spazi più adatti per favorire processi di integrazione e di crescita personale delle persone con disagio.

Agire La Parola. Prosegue il progetto promosso dal Festival Biblico con la consulenza artistica e organizzativa di La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale di Vicenza e Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova e rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni: un programma di workshop teatrali per giovani attori che, nei giorni di Festival, a Padova e Vicenza, danno vita a delle performance dal vivo sul tema del futuro.

#lessicodelfuturo. L’edizione 2018 del Festival Biblico si interroga sul futuro esplorando diverse discipline e punti di vista, cercando di tracciare più sentieri possibili per rispondere a una delle questioni che più contraddistinguono il nostro essere nel mondo. Uno di questi sentieri è quello del linguaggio

______

Gli appuntamenti a Vicenza e provincia