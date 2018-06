Festa Motoclub Santorso 2018: atto 1°

Annuale Festa del Motoclub Santorso

Programma



Ore 19.00 apertura stand e cucina con la favolosa Birra Pedavena e Pedavena Dolomiti Speciale.

Ore 22.00 Musica dal Vivo con I Fantastici "Opera" Tribute to Power and Heavy Metal



Menù:



Panini classici



Panino onto



Panino con la porchetta (mettiamo una porchetta in bella vista e la affettatiamo al momento)



Gnocchi al ragu / pomodoro



Porchetta con la polenta e fagioli



Salsicce con la polenta e fagioli



patatine fritte



dolci vari







Ingresso libero, tutto il ricavato sarà destinato a "Fondazione Città della Speranza" per la lotta e ricerca contro le leucemie infantili.