Festa di San Rocco 2019 a Brendola

Dal 1 al 3 marzo a Brendola, appuntamento con la tradizionale Festa di San Rocco.

Musica, mercatino della tradizioni popolari e dell’artigianato tipico con prodotti enogastronomici regionali, mostra fotografica, animazione, mestieri in piazza, giochi di una volta e molto altro!

La Pro Loco di Brendola (VI). in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 03 Marzo 2019 a Brendola (VI), in Piazza del Donatore dalle ore 10:00 alle ore 19:00, il Mercatino della "Festa di San Rocco", che prevede la presenza di:

- Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con Curiose ed introvabili Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero;

- bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali;

- Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della Manifestazione prevede:

- il tradizionale Luna Park;

- la Festa del Sorriso;

- i Mestieri e i Giochi di una volta;

- "Brendola è Casa" Esposizione delle aziende brendolane dedicate al mondo della Casa;

- Intrattenimenti per Bambini e Adulti.

Sarà inoltre presente un Punto Ristoro con la Farmacia Alpina.