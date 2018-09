Festa dell’Uva e del Recioto a Gambellara

IL PROGRAMMA

Piazza G. Marconi (AREA GIOVANI)



Venerdì 21 Settembre

ore 21.00



Opening Dj Set by MEMO - Voice Felix

Live Show Radiosboro



Sabato 22 Settembre

ore 22.00



Suãvemente - Reggaeton & Electro Latino



___________________________________________________________________



Piazza Papa Giovanni XXIII°



VenerdI 21 Settembre



ore 20,00 CENA PER IL 35° ANNIVERSARIO DELLA PRO LOCO





Sabato 22 Settembre



ore 19,00 Apertura chioschi gastronomici



ore 20,00 Esibizione della Scuola di Ballo BEVERLY DANCE di Montorso Vicentino



ore 21,00 Serata musicale con l’orchestra spettacolo I SABIA





Domenica 23 Settembre



ore 8,00 3a Camminada Garganega



Passeggiata non competitiva, naturalistica e culturale alla scoperta del territorio di Gambellara e dei suoi vigneti



ore 12,00 Apertura chioschi gastronomici



ore 15,30 Sfilata con la Banda Musicale di Gambellara seguita dai Carri allegorici



lungo le vie spettacolo del gruppo popolare BALLIINCONTRÀ



ore 21,00 Serata musicale con l’orchestra spettacolo PAOLA E I RE DI CUORI





LUNEDI 24 Settembre



ore 19,00 Apertura chioschi gastronomici specialità riso alla pilota



ore 20,30 Serata musicale con MICHELE E MICHELE