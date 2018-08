Festa dell’Emigrante 2018

VENERDì 3 AGOSTO

● ore 19:00 apertura stand gastronomico con carne alla griglia, piatti freddi e frittura mista di pesce.



● ore 21:00 “LETTERE E RICORDI DI UN EMIGRANTE” : serata in collaborazione con la compagnia teatrale LAMPO A PIEDI. Sarà la nostra chiesetta dell’emigrante a fare da sfondo.



● ore 22:00 serata cover live 883 & Max Pezzali con la Tribute Band “ROTTI X CASO”.

Ci sapranno far rivivere le stesse emozioni che hanno segnato la storia di generazioni!!! Vietato mancare!







SABATO 4 AGOSTO

● ore 18:30 apertura stand gastronomico con carne alla griglia, piatti freddi e frittura mista di pesce.



● ore 21:00 a grande richiesta ritorna la nostra emozionante sfilata di abiti da sposa, dagli anni 60 ad oggi , nella suggestiva scalinata della Chiesetta di Velo, con gran finale !



● ore 22:00 BATTLE DJ

“ VECCHIE GLORIE vs NUOVE LEVE “. Una grande sfida tra le vecchie glorie “Dj Anthony & Dj CaioBiondo” , delle storiche sagre anni 80/90 e le nuove leve “Dj Cini & Dj Luca” che vediamo spesso suonare a Lusiana.

Sarà una sfida tutta da vedere ....quindi.... venite scoprirla!!



DOMENICA 5 AGOSTO



●ore 18.00 “SPRITZ PARTY”

dj set a cura di ANDREA & ALESSANDRO.



● ore 18:00 apertura stand gastronomico con carne alla griglia, piatti freddi e frittura mista di pesce



● ore 21.00 serata ballo liscio con l'Orchestra “La Perla Bianca”.



● ore 23:00 estrazione LOTTERIA



● ore 0:00 —SPETTACOLO PIROTECNICO— E PER FESTEGGIARE I NOSTRI 50 ANNI, TORTA E PROSECCO PER TUTTI!!!



NOVITA' 2018: NUOVI DRINKS TUTTI DA PROVARE!



.... TUTTO LO STAFF DEL COMITATO GIOVANI VELO VI ASPETTA PER PASSARE 3 GRANDI SERATE ALL'INSEGNA DEL DIVERTIMENTO!!!



(La manifestazione si svolgerà al coperto sotto al palatenda)