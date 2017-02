"Expo Yourself" a Gallio: "melting pot" di artisti per passione

Sabato 18 febbraio dalle 10 alle 19 presso l'Auditorium di Gallio arriva l'evento "Expo Yourself", dedicato a tutte le passioni e soprattutto a coloro, che vogliono esprimersi in libertà, esponendo la propria arte in un spazio creato appositamente per loro. La giornata sarà animata da un super "melting pot" di artisti, disegnatori, fotografi, scultori, illustratori, ballerini, sportivi, band e dj, che esporranno e racconteranno le proprie passioni. Saranno presenti oltre 20 espositori. Si potrà scalare la parete artificiale in tutta sicurezza con esperti istruttori; farsi fare un massaggio rilassante nell'apposita zona relax; interagire con gli espositori, che daranno prova delle loro abilità con qualche spunto per coltivare un nuovo interesse. Non mancherà certamente la musica con band e dj, che si alterneranno durante l'arco della giornata con le scuole di danza, spingendo il loro sound. Si esibiranno: Danza Asiago - Centro Non Solo Danza - The Fine (Folk Live) - Berry Haze (Punl/Rock Live) - Manda + dj Bisky (Rap Hardcore Live) - Le Laite (Alternative/Rock Live) - Bob Rage & Peanuke (Rock/Alternative/Electro Dj Set). L'evento si svolgerà al coperto ed è totalmente gratuito. Sarà in funzione un bar con snack, panini e bevande. La manifestazione è organizzata dalla Consulta dei Giovani di Gallio.

GLI ESPOSITORI DI EXPO YOURSELF:

Rice Eaters Garage: crea, modifica e progetta moto giapponesi low cost in vero stile H.C.

Cisco Leather: la passione per il cuoio e la sua lavorazione, la cura nell'incisione e nella cucitura, eseguite rigorosamente a mano. Oggetti unici, come voi, per voi.

Hell Bovi: tatuatore, pittore e illustratore

Andrea Gnogno Paganin: calligrafo, decoratore e illustratore new school, in erba

Lisa Pastello: illustrazioni con amore

Liebba MaxiVision - Elena Casarotto: operatori del massaggio Ayurvedico, operatori olistici in formazione

Rocco Micheletto - Altopiano climbing crew: climber professionista + scuola di arrampicata sportiva

Matteo Spagnolo: fotografo amatoriale e videomaker

Winner Paganin: viaggiatore a piedi, camminatore e fotografo amatoriale

Gianluca Bardoa: Bardomondo, Bardopere e Bardofollie

Nepero (Serena Sartori): reciclo, riuso, costruisco, decoro... con il verde. Per un mondo più bello!

Salone semplicemente Sara: il parrucchiere non è una professione, è una passione - Tagli e realizzazione acconciature

Vanessa Zenobini: pittrice, dove gli occhi non servono se parlano i colori

Bruno Carli: videomaker e pittore

Lisa Contri: "Art in a Thousand meters" - Pittura e disegni

Marta Paganin: Leggere per legittima difesa

Andrea Paganin: Artigianato e cose in legno

Marco Martalar: scultore di legno

Marco Pernechele / Patrick Sartori: Dungeons and Dragons - Warhammer

Tesiuncoso: Murales e writing

ELENCO MOSTRE