"Expo in Villa": XIX Mostra Mercato Commercio e Artigianato a Cartigliano

In concomitanza con la Sagra di Sant'Osvaldo a Cartigliano (4-7 agosto), da venerdì 4 a lunedì 7 agosto si terrà la XVIII Mostra Mercato del Commercio e dell'Artigianato Locale "Expo in Villa 2017" in Villa Morosini Cappello in piazza Concordia 1. Venerdì 4 agosto alle 20 ci sarà della manifestazione. I locali della villa saranno abbelliti da opere, realizzate e presentate da artisti del territorio locale. L'evento è organizzato dall'Associazioni Artigiani di Bassano del Grappa. Entrata gratuita.

CARTIGLIANO E IL BRENTA + SCUOLA IN VILLA. Negli orari di apertura al pubblico si potrà visitare anche la mostra "Cartigliano e il Brenta", nata in occasione dei festeggiamenti di San Rocco 2016 ed esposta nei sotterranei delle cucine di Villa Morosini. Nella sala Renato Cevese si potrà ammirare anche la rassegna artistica "Scuola In Villa", frutto laboratori scolastici delle classi medie di Cartigliano. Ingresso libero.

ORARI DI APERTURA. Gli stand saranno aperti al pubblico dalle 20.30 alle 24 (domenica anche di mattina dalle 9 alle 13).

INFORMAZIONI: www.comune.cartigliano.vi.it - www.facebook.com/AmministrazionePerTuttiCartigliano/

CONTATTI: 333.5322155 - giancarlo.gerardin@gmail.com

