"Expo Elettronica": informatica, telefonia e tecnologia alla Fiera di Vicenza

Sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 9 alle 19 si terrà la "Expo Elettronica" presso la Fiera di Vicenza in viale dell'Oreficeria 16 (zona industriale - uscita autostrada Vicenza Ovest) per una vasta offerta merceologica in evoluzione con le innovazioni dei sistemi di comunicazione e della tecnologia di largo consumo insieme a oltre 250 espositori. Un evento, che in pochi anni ha saputo conquistare il consenso di migliaia di visitatori da tutto il Veneto e in generale dal Nord Italia grazie alla varietà, qualità e convenienza degli articoli proposti. Fra gli stand in fiera convivono passato, presente e futuro dei mezzi di comunicazione: radio a valvole, apparecchi e antenne per cb e radioamatori, telefonia fissa e mobile, decoder per la ricezione digitale e satellitare, utensili e gaming. Settori Commerciali: elettronica, informatica, accessori per telefonia, hardware e software, ricezione satellitare, hobbistica, accessori, componentistica, DVD e games, materiali di consumo, fotografia, fumetti. Riconfermato l'atteso evento "Vicomix", la fiera del fumetto e dei cosplayer, un vero e proprio fenomeno di costume, che dal Giappone ha contagiato tutto il mondo. Biglietti: 9 euro intero - 7 euro ridotto (Over 65/ragazzi 12-14 anni/studenti universitari) - 4 euro ridotto scuole - gratuito per i bambini fino a 11 anni, disabili e un insegnante ogni 10 alunni. Per informazioni: "Blu Nautilus" s.r.l. - piazzale Cesare Battisti 22/e - Rimini - Telefono 0541.439573 - Fax 0541.53377 - info@expoelettronica.it - www.expoelettronica.it - 328.3008459 (solo nei giorni della manifestazione).

