Cosmofood 2017 alla Fiera di Vicenza: 500 espositori e oltre 100 appuntamenti

Da sabato 11 a martedì 14 novembre alla Fiera di Vicenza si svolgerà il 5° Cosmofood, dedicata al mondo food, beverage e professional equipment per la ristorazione con 500 espositori e oltre 100 appuntamenti tra showcooking, seminari, corsi e degustazioni tematiche. Il visitatore potrà conoscere migliaia di prodotti direttamente dai produttori con assaggi ed acquisti. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group Spa (società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza) ha registrato una crescita constante nel tempo con oltre 40 mila visitatori nel 2016 ed aumento del 15% degli stand espositivi in questa edizione. Vedi anche: "Cosmofood 2015" - "Cosmofood 2016".

2 AREE PER CONSUMATORI E PROFESSIONISTI. Presenti 2 aree: l’offerta al consumatore finale (B2C) e le proposte per gli operatori professionali (B2B). Il primo settore presenterà le eccellenze dell’enogastronomia italiana con vini, birre artigianali, cibo di qualità, intolleranze alimentari, prodotti bio e vegani. Nel secondo padiglione saranno protagoniste aziende leader per comparti Ho.Re.Ca, food service, retail e contract: gestori di bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive, gelaterie, pasticcerie, buyer e operatori della GDO, grossisti specializzati e società di catering potranno trovare impianti, attrezzature e accessori per la ristorazione professionale.

PROGRAMMA EVENTI. Tra gli eventi in calendario rivolti al pubblico: showcooking con chef stellati, big della ristorazione e foodblogger, degustazioni, seminari sulle ultime tendenze e corsi di formazione: dalla cucina smart a quella green, dal neuro food marketing alle app per il mondo della ristorazione, dalla tradizione culinaria allo zeocooking. Vedi corsi: www.cosmofood.it/eventi/corsi/1/ - Vedi seminari: www.cosmofood.it/eventi/seminari/1/ - Vedi degustazioni: www.cosmofood.it/eventi/degustazioni/1/ - Vedi showcooking e dimostrazioni di diretta in Arena Eventi: www.cosmofood.it/eventi/dimostrazioni-in-diretta/1/

ORARI E GIORNI DI APERTURA: Padiglione 7 - Sab/Dom/Lun/Mar 9:30 - 19:00 / Padiglioni 1 e 6 - Sab/Dom/Lun 9:30 - 20:00 - Mar 9:30 - 19:00

BIGLIETTI: Ingresso unico 8 euro acquistabile durante la manifestazione - Ingresso unico on line 7 euro sul sito ufficiale: www.cosmofood.it/visitare/8/date-orari-biglietti - Ridotto scolaresche 5 euro - Entrata gratuita per bambini fino a 10 anni e disabili con accompagnatore - Vietato l'accesso ai cani nei padiglioni fieristici.

INFORMAZIONI: www.cosmofood.it

ITALIAN EXHIBITION GROUP. Primo player fieristico italiano per numero di manifestazioni organizzate direttamente (63 eventi), presenta un ricco portafoglio internazionale food & beverage, che include 7 manifestazioni: in Fiera di Rimini Sigep (salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè), Beer Attraction (fiera internazionale di specialità birrarie, birre artigianali e food per il canale Horeca), Foodwell Expo (salone dedicato al benessere alimentare nel contesto di RiminiWellness), Gluten Free Expo e Lactose Free Expo (uniche manifestazioni internazionali dedicate ai prodotti e al mercato rispettivamente senza glutine e senza lattosio); in Fiera di Vicenza Cosmofood (fiera per i settori food, beverage e professional equipment per la ristorazione); al Centro Fiera del Garda di Montichiari Golositalia (fiera internazionale dedicata alle eccellenze enogastronomiche, alla ristorazione e alle attrezzature professionali).

