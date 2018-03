Domani e dopodomani, dalle 9.00 alle 14.00, approda per la prima volta in Veneto, a Vicenza, Campus Orienta! Il Salone dello Studente la manifestazione itinerante organizzata da Class Editori che da 27 anni ha l’obiettivo di offrire un panorama chiaro ed esaustivo delle opportunità accademiche e professionali post-diploma.

All’interno degli spazi della Fiera di Vicenza, i ragazzi che si apprestano a finire le scuole superiori potranno accedere alle proposte formative delle principali Università italiane pubbliche e private, tradizionali e online, scuole di formazione, enti e istituzioni e le Università del territorio.

Ricchissimo il calendario proposto agli oltre 3 mila studenti attesi veneti e ai loro docenti: oltre alle presentazioni in aula delle proposte formative nazionali e internazionali con un focus sulla proposta del territorio il Salone offre diversi servizi specifici, tra i quali: workshop di orientamento alla scelta dopo la maturità e incontri con gli esperti del mondo universitario, seminari sui temi delle professioni e studio all’estero.

A salutare i ragazzi che parteciperanno al Salone nel corso della prima giornata, ci saranno Elena Donazzan, Assessore regionale all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità, Santo Romano, Direttore per la Regione Veneto dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, e Massimo Marzano, Direttore per la Regione Veneto della Direzione Formazione e Istruzione.

Nell’ambito dei convegni offerti dal Salone dello Studente, segnaliamo, mercoledì 21 marzo, “Le professioni del Futuro” un incontro a cura di Intribe, start up di Data Analysis che offrirà ai ragazzi l’opportunità di avere una panoramica dei lavori più richiesti dal mercato nei prossimi cinque anni, e “1, 2,3 STEAMiamoci!” il ciclo di incontri in collaborazione con i Giovani Imprenditori Confindustria, studiato per avvicinare studentesse e studenti alle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e volto a contrastare gli stereotipi di genere nei percorsi scolastici attraverso esperienze dirette del territorio.

La due giorni vedrà inoltre il ciclo di incontri da titolo“Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri”, che presenterà ai ragazzi l’offerta a loro dedicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Inoltre, il Salone dello Studente di Vicenza offre gratuitamente ai ragazzi una serie di servizi tra cui:

- Simulazione test di ammissione alle facoltà a numero chiuso

- Sportello di Counseling con incontri individuali o di gruppo

- Teen’s Voice, la ricerca giunta alla sua quarta edizione, che indaga la visione del mondo e del futuro dei giovani a cura di Sapienza Università di Roma

- Opportunità di studio all’estero

- Test attitudinali

- Simulazioni di colloqui di lavoro e laboratori di stesura CV

Ai docenti il Salone dello Studente riserva, invece, il Teacher’s Corner, un’area interamente dedicata a workshop e seminari di approfondimento tenuti da esperti in ambito di orientamento alla scelta. Tra questi segnaliamo il ciclo di incontri con lo psicologo dell’orientamento Sergio Bettini ed il workshop “Orientarsi oggi per scegliere il percorso di domani” tenuto dal dott. Michele Faldi dell’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano.

Il Salone dello Studente ha ricevuto il Patrocinio di Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, della Provincia di Vicenza, del Comune di Vicenza e dell’USR Veneto AT n.8 di Vicenza.

L’evento è organizzato con la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Partner dell’iniziativa l’Università Telematica Pegaso, Aspic, Sapienza Università di Roma, Confindustria Giovani Imprenditori e AssoLombarda.

Si ringrazia AssoCounseling, ESN Italia – Erasmus Student Network e InTribe.

L’ingresso è libero e gratuito e si consiglia l’iscrizione al sito www.salonedellostudente.it

Informazioni su CAMPUS ORIENTA, IL SALONE DELLO STUDENTE

Nato nel 1990 dall’esperienza editoriale di Class Editori, Il Salone dello Studente è pensato per accogliere e soddisfare le esigenze di incontro diretto e confronto efficace di diverse realtà: gli espositori (scuole, istituzioni e aziende), gli studenti e i professori.

Oggi CAMPUS ORIENTA, IL SALONE DELLO STUDENTE rappresenta la principale manifestazione dedicata all’orientamento universitario, formativo e professionale, che richiama ogni anno migliaia di giovani degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, con l’obiettivo di offrire giornate durante le quali scambiarsi informazioni e acquisire nuovi strumenti e competenze utili ad individuare il percorso accademico o professionale futuro.

In collaborazione con i Ministeri, le Regioni, gli Uffici Scolastici Regionali insieme agli Ambiti Territoriali, le aziende e realtà partner, nell’anno scolastico 2016/17 il Salone dello Studente ha organizzato 11 tappe e 25 giornate di orientamento, coinvolgendo 212.500 studenti e 7.795 docenti provenienti da 2.839 scuole del territorio.

Al Salone è possibile trovare le offerte formative del territorio nazionali e internazionali, accademiche e formative, le aziende, le istituzioni, le iniziative comunali e regionali dedicate al mondo della scuola e dei giovani, gli esperti del mondo del lavoro e gli specialisti della formazione professionale, gli psicologi dell’orientamento, gli incontri di approfondimento su scuola, lavoro, scienza, innovazione, digitale, arti e mestieri e, naturalmente, i servizi.