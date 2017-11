"Bassano Orienta 2017" dalle scuole superiori alla formazione professionale

AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MERCATNI - MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 9 a domenica 12 novembre al Bassano Expo di Cassola è in programma "Bassano Orienta 2017", dedicato all’orientamento scolastico con un grande spazio per la conoscenza dell’offerta formativa del comprensorio, ma anche alla discussione, al dibattito e alla ricerca. Studenti, scuole ed aziende saranno i protagonisti di questa esposizione, che si compone di diversi saloni come HiTechSchool, spazio le aziende locali per la promozione di una didattica innovativa. Presente area ristoro con servizio bar, piatti caldi e snack oltre al parcheggio gratuito (spazi riservati a disabili e donne in gravidanza). Ingresso gratuito.

BASSANO ORIENTA. Promosso dal comune di Bassano del Grappa e dalla Rete Territoriale delle Scuole di Bassano del Grappa ed Asiago, "Bassano Orienta" si propone di aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore. Una vera e propria vetrina dell’istruzione, che sotto il titolo di "Cosa farò da grande?" offre la possibilità di trovare tutte le opportunità dalle scuole superiori alla formazione professionale come offerta formativa territoriale. Un’opportunità da non perdere per gli studenti ancora alla ricerca del loro futuro , ma anche per chi voglia conoscere da vicino la scuola, che andrà a frequentare.

ORARI E GIORNI DI APERTURA: Giovedì e venerdì 15 - 18.30 / sabato e la domenica 9 - 18.30.

INFORMAZIONI: eventi@bassanoexpo.it - www.bassanoexpo.it/fiere/bassanoorrienta

