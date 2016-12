"Babylandia": la città dei gonfiabili al "Bassano Expo" di Cassola

Dopo il grande successo di pubblico registrato dalla prima edizione autunnale di Comix, da lunedì 2 a domenica 8 gennaio 2017 "Bassano Expo" di Cassola in via Valsugana 22 presenta la fiera "Babylandia" per la nuova "città dei gonfiabili", dedicata al mondo dei bambini e al loro divertimento con oltre venti attrazioni. Per un’intera settimana la fiera si trasformerà in un enorme "parco giochi gonfiabile", per la gioia dei più piccoli e dei loro genitori, che avranno così un’occasione in più per far trascorrere in allegria le vacanze ai loro piccoli. Un'occasione perfetta per far divertire i bambini e le loro famiglie in un ambiente protetto, sicuro e riscaldato. “Babylandia” sarà aperta il pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 19, mentre dal giorno della Befana fino a domenica dalle 10 alle 19. Prezzi: 6 euro per i bambini dai 3 anni in su e ridotto a 4 euro per i bimbi sotto i 3 anni. Previsti sconti per i fratelli e riduzioni per chi deciderà di trascorrere più di una giornata di vacanza a "Bassano Expo" e per i più assidui è previsto anche un abbonamento. Gli adulti e i ragazzi dai 12 anni entrano gratis. La fiera bassanese resterà chiusa da mercoledì 21 dicembre 2016 all’1 gennaio 2017 per riaprire i battenti lunedì 2 gennaio con la prima delle novità del "Babylandia".

