Antica Fiera Franca di S. Caterina-Sagra Mandorlato e Trippa 2017 a Lusiana

AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MERCATINI A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 25 novembre dalle 9 alle 19 si terrà l'Antica Fiera Franca di Santa Caterina-Sagra del Mandorlato e della Trippa a Santa Caterina di Lusiana in onore della patrona della parrocchia Santa Caterina d’Alessandria in via Santa Caterina 27.

Cessata di essere una fiera del bestiame, protagonisti della manifestazione saranno mandorlato, castagne e trippe con degustazioni tipiche. Non mancheranno intrattenimenti musicali per tutta la giornata. La fiera è meta di gente proveniente dall'Altopiano di Asiago ma anche dalla pianura vicentina.

Info: Comune di Lusiana 0424.406009 - Pro Loco Lusiana 393.7771766.

