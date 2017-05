Antica Fiera di Primavera 2017 a Camisano Vicentino

Da sabato 6 a domenica 14 maggio si terrà l'Antica Fiera di Primavera, fondata nel 1912 come Fiera della Fortuna, a Camisano Vicentino tra piazza Umberto I e piazza del Vicariato Civile (area ex-consorzio) con un ricco calendario di eventi tra mercatini, mostre, eventi sportivi, spettacoli, esibizioni di ballo, intrattenimenti musicali, luna park per bambini, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19. Dal 4 al 7 maggio ci sarà "Sculture in Piazza" per il 2° Simposio del Legno in piazza Umberto I. Sabato 6 maggio si svolgerà anche l'evento collaterale "Camisano in Fiaba" in varie location di camisanesi. L'appuntamento storico di Camisano Vicentino rappresenta una festa importante per l'intera comunità con molte iniziative per grandi e piccini. Ingresso libero. Vedi anche: "Antica Fiera di Primavera 2016".

Tutti i giorni ci saranno: Esposizione Attività Produttive e bar presso lo Stand Ballo - Luna Park in piazza del Vicariato Civile (area ex Consorzio) - Stand Gastronomico presso lo Stand Camisano Eventi - Pesca di Beneficenza in piazza Costituzione.

Previste nell'Area Stand Ballo in piazza del Vicariato Civile 9 serate musicali diverse: sette dedicate al liscio con le migliori orchestre dal 6 al 12 maggio; latino-americano e caraibico (sabato 13 maggio); ballo country (domenica 14 maggio). In programma anche 9 serate live in Area Giovani in piazza Umberto I con concerti dal vivo e dj set.

PROGRAMMA MUSICALE DI EVENTI LIVE - Area Stand Ballo Spettacoli in piazza del Vicariato Civile (ogni sera alle 21)

Sabato 6 Maggio: Orchestra Renza Glamour

Domenica 7 Maggio: Orchestra Rossella Ferrari e i Casanova

Lunedì 8 Maggio: Orchestra Sergio Bevilacqua e le Melodie

Martedì 9 Maggio: Orchestra Santa Fè

Mercoledì 10 Maggio: Orchestra Stereo B

Giovedì 11 Magio: Orchestra I Nuovi Delfini

Venerdì 12 Maggio: Orchestra Marina Feltrin

Sabato 13 Maggio: Serata Latina con lo spettacolo Caraibic Show e animazione con la scuola di ballo Millenium Dance Academy

Domenica 14 Maggio: Serata Country con balli ed animazione a cura del gruppo "Urban Country Saloon on the Road"

PROGRAMMA SERATE LIVE - Area Giovani in piazza Umberto I (ogni sera alle 21):

Sabato 6 Maggio: Herman Medrano - Lotte Invisibili

Domenica 7 Maggio: Perdintorni - Suza

Lunedì 8 Maggio: Sfilata con Cece Dj

Martedì 9 Maggio: Storie di Graz

Mercoledì 10 Maggio: Kanta Tu

Giovedì 11 Maggio: Andrea e Giulio

Venerdì 12 Maggio: Wodoo Tongue

Sabato 13 Maggio: Muevelo

Domenica 14 Maggio: Steve Biondi & Dj MS

SCULTURE IN PIAZZA: 2° Simposio del Legno dal 4 al 7 maggio tutto il giorno in piazza Umberto I

CAMISANO IN FIABA: Sabato 6 maggio dalle 10.00 alle 18.00 da piazza Libertà a Largo Forestan: Cars – Biancaneve – Peter Pan - Alla ricerca di Dory - Shrek - Jack e il fagiolo magico - Cenerentola e teatro con I Musicanti di Brema - Alle 21.00 Cinema Teatro LUX "Un ballo da favola"

DOMENICA 7 MAGGIO

Dalle 8 alle 18: Mercato di Camisano Vicentino

ore 9.30: Cerimonia di inaugurazione della Fiera con premiazione del "Camisanese dell’Anno" e di ditte camisanesi

ore 15: Giornata Identità Veneta presso lo Stand Ballo

DOMENICA 14 MAGGIO

ore 9.30 - piazza Pio X e piazza Umberto I: 26° Raduno Auto e Moto d'Epoca "Memorial Antonio Zamunaro" - A seguire pomeriggio sportivo presso lo Stand Ballo in Piazza del Vicariato Civile

INFORMAZIONI: www.comune.camisanovicentino.vi.it - Ufficio Cultura 0444.419974

