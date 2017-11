"Animals 2017" al Bassano Expo: rettili, anfibi, pesci, tritoni e aracnidi

AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MERCATINI - MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 4 novembre e domenica 5 novembre dalle 10 alle 18 è in programma al Bassano Expo di Cassola il 5° Animals fiera dedicata agli appassionati del mondo animale dai rettili, agli anfibi, dalle tartarughe ai pesci tropicali, dai tritoni ai topi da compagnia fino agli insetti rari oltre ad un'area dedicata agli aracnidi ed esemplari unici di ogni specie dai paesi esotici per una mostra-mercato originale molto amata dai più piccoli. Vedi anche: "Animals 2015" - "Animals 2016".

Tantissime le novità previste per questa nuova edizione con espositori anche dall’estero. Confermata in fiera Tartaweb con le sue tartarughe alligatrici e azzannatrici, in arrivo da sequestri del corpo forestale dello stato. Oltre alla possibilità di adottare uno degli animali presenti in fiera tra rettili, pesci e anfibi, l’esposizione offrirà un vasto assortimento di attrezzature, terrari, acquari, teche per allevamento, accessori (thermostati, cavetti riscaldanti) e mangimi di qualità.

ESEMPLARI ANIMALS: aracnidi e ragni - rettili vari - serpenti - pitoni reali - gechi - ragni e scorpioni - piante carnivore - tartarughe terrestri e d'acqua - rane - roditori - topi - ratti - piccoli mammiferi - conigli - furetti - lumache africane - cavie - cincillà - pesci e coralli - pesci tropicali - bivalve - insetti: farfalle, falene, fasmidi (insetti stecco e foglia) - insetti tropicali - piante tropicali - blatte ornamentali - bonsai

"La finalità - spiega il medico veterinario Alessandro Guerra, che sarà in fiera a disposizione dei visitatori per consulenze e consigli – oltre allo scopo puramente didattico è quella di far conoscere al pubblico le corrette modalità di stabulazione degli animali in rapporto ai loro fabbisogni e di presentare le diverse tipologie di terrario".

CONTATTI: 0424.1903084 Sofia Vettori - eventi@bassanoexpo.it

BIGLIETTI: 6 euro - Ingresso gratuito per i ragazzi Under 12 anni - Over 75 - Disabili (ingresso ridotto per l’accompagnatore). Presente area ristoro con servizio bar, piatti caldi e snack, parcheggio gratuito (con spazi riservati a disabili e donne in gravidanza).

