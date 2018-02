Amico a 4 Zampe: esposizione e concorso canino al Bassano Expo

Sabato 3 e domenica 4 marzo al Bassano Expo di Cassola in via Valsugana 22 si terrà Amico a 4 Zampe 2018, esposizione canina dedicata a tutti gli esemplari di razza e non, per uno degli appuntamenti più attesi della stagione fieristica con numerosi stand espositivi a tema, allestiti dalle aziende del settore.

I visitatori potranno arrivare in fiera con il proprio animale (cani di razza o “bastardini”) anche per la sfilata domenicale in un vero e proprio concorso davanti ad una giuria qualificata. Moltissime le attività in programma nel fine settimana a partire dal sabato pomeriggio con prove di agility, obedience, pet therapy ed esibizioni di cani.

Per venire in fiera i proprietari dovranno essere muniti di sacchettini per raccogliere le eventuali deiezioni dei propri cani. L’Ente organizzatore non si assume responsabilità per danni a persone, animali e cose, furto. Tutti i partecipanti riceveranno premi.

ORARI: 15:00 - 19:00 sabato e 10:00 - 19:00 domenica

BIGLIETTO: 6 euro

INFORMAZIONI. Per stand espositivi e collaborazioni: 0424.1903084 / eventi@bassanoexpo.it - Sofia Vettori / Per ulteriori informazioni in merito alla gara amatoriale: CanineOrg, telefono Elena Fornasiero: 339.5762390.

REGOLE DI AMMISSIONE AL CONCORSO CANINO

- solo di età superiore ai 4 mesi;

- per la partecipazione non è richiesto pedigree;

- solo se identificati mediante microchip ed in possesso del certificato di iscrizione all’anagrafe canina regionale; se provenienti dai paesi Comunitari o da quelli per cui valgono le medesime condizioni, solo se accompagnati dal passaporto per gli animali da compagnia di cui alla Decisione della Commissione 2003/803/CE, nel quale sia riportata la data dell’ultima vaccinazione antirabbica in corso di validità

- se provenienti da Paesi Terzi, solo se correttamente identificati e accompagnati da idonea certificazione sanitaria attestante l’avvenuta vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni in corso di validità e la titolazione anticorporale per rabbia, eseguita 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento;

- solo se trasportati con mezzi idonei o autorizzati nel rispetto delle norme di tutela del loro benessere.

REGOLAMENTO INGRESSO FIERA:

- Alla fiera potranno accedere tutti i cani (anche se non parteciperanno a dimostrazioni o gare) che rispettano i seguenti requisiti di età superiore ai 4 mesi;

- Identificati mediante microchip;

- se provenienti dai Paesi Comunitario o da quelli per cui valgono le medesime condizioni, se accompagnati da Passaporto per animali da compagnia di cui alla Decisione della Commissione 2003/803/CE, nel quale sia riportata la data dell'ultima vaccinazione antirabbica in corso di validità;

- se provenienti da Paesi Terzi, solo se correttamente identificati e accompagnati da idonea certificazione sanitaria attestante l'avvenuta vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni in corso di validità e la titolazione anticorporale per rabbia, eseguita 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento;

- solo se trasportati con mezzi idonei o autorizzati nel rispetto delle norme di tutela del loro benessere (solido guinzaglio di lunghezza massima 1,5m e museruola a presso in caso di necessità);

- i proprietari devono essere muniti di sacchettini per raccogliere eventuali deiezioni dei propri cani;

L'ente organizzatore non si assume responsabilità per danni a persone, animali e cose, malattia e furto.

LISTA ESPOSITORI 2017

Argon Pet Food - presenti solo domenica - Avis Bassano - BBC Bovari Bernesi Club - Canine Organization - Farmina - Le code d'arte di Jo di Giorgia Sallustio - Starkerhund - Photo combo - Officina Canina - Il mondo di Cleo - Polvere di Fantasia - Dipinti e restauri di Alice Pierobon - Dolcimpronte - UnipolSai assicurazioni - Mobil Shop - Dott. Ezio Festa