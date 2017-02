"Amico a 4 Zampe 2017" al Bassano Expo: mostra e concorso canino

Sabato 4 e domenica 5 marzo è in calendario la quarta edizione dell'evento fieristico "Amico a 4 Zampe" con l’esposizione canina dedicata a tutti gli esemplari di razza e non al "Bassano Expo" di Cassola in via Valsugana 22. Uno degli appuntamenti più attesi della stagione è dedicato al migliore amico dell’uomo: il cane. I visitatori potranno visitare i numerosi stand espositivi a tema, allestiti dalle aziende del settore con i loro prodotti. Ci sarà inoltre la possibilità di arrivare in fiera con il proprio animale e farlo sfilare domenica in un vero e proprio concorso davanti ad una giuria qualificata: cani di razza o “bastardini” per incantare esperti e pubblico. Numerose le attività in programma nella due giorni di "Amico a Quattro Zampe" a partire dal sabato pomeriggio: agility, obedience, pet therapy e le esibizioni originali di cani impiegati per l’addestramento di anatre. Anche quest’anno torna la sfida on line: il concorso facebook #Canemodello, creato per mettere in mostra tutti quesi cani che hanno le passerelle nel sangue. Per partecipare al concorso basta inviare la foto del proprio cane in posa a eventi@bassanoexpo.it e verrà pubblicata nella pagina facebook di "Amico a 4 Zampe". L'ente organizzatore non si assume responsabilità per danni a persone, animali e cose, malattia e furto. Orari di apertura: 15-19 sabato; 10-19 domenica. Biglietti: 5 euro. Per stand espositivi e collaborazioni: 0424-1903084 -eventi@bassanoexpo.it - Sofia Vettori. Per ulteriori informazioni in merito alla gara amatoriale: Canine Org Elena Fornasiero: 339.5762390. Per approfondimenti: Edizione "Amico a 4 Zampe 2016"

REGOLAMENTO PER I CANI DELLA SFILATA E INGRESSO CANI ALLA FIERE: solo di età superiore ai 4 mesi; per la partecipazione non è richiesto pedigree; solo se identificati mediante microchip ed in possesso del certificato di iscrizione all’anagrafe canina regionale; se provenienti dai paesi comunitari o da quelli per cui valgono le medesime condizioni, solo se accompagnati dal passaporto per gli animali da compagnia nel quale sia riportata la data dell’ultima vaccinazione antirabbica in corso di validità; se provenienti da paesi terzi, solo se correttamente identificati e accompagnati da idonea certificazione sanitaria attestante l’avvenuta vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni in corso di validità e la titolazione anticorporale per rabbia, eseguita 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento; solo se trasportati con mezzi idonei o autorizzati nel rispetto delle norme di tutela del loro benessere; i proprietari devono essere muniti di sacchettini per raccogliere le eventuali deiezioni dei propri cani.

ELENCO FIERE