Agricoltura in piazza a Valdagno: tutto il programma

Primo fine settimana di ottobre e, come ormai vuole la tradizione, torna in centro storico a Valdagno la nuova edizione di Agricoltura in piazza, la manifestazione organizzata dal Comune di Valdagno, in collaborazione con Associazione ProValdagno. Nel calendario della due giorni dedicata al territorio e ai suoi prodotti diverse saranno le novità, studiate per rendere sempre più attraente la manifestazione.

A partire da sabato vie e piazze del centro storico si animeranno con numerose attività. Si parte con l'allestimento a tema di Piazza del Comune, tra fiori, piante e balle di fieno, ma non mancherà un nutrito stand gastronomico in Piazza del Campanile, curato da Provaldagno. Piazza Roma accoglierà ciuchini e animali da cortile, in collaborazione con Ciuchinando, mentre in Piazza Dante si terrà un'esposizione di trattori. Palazzo Festari ospiterà invece la tradizionale mostra micologica, ma ad intrattenere i visitatori ci saranno anche i Ballincontrà, con il loro repertorio di musica popolare e una rappresentazione dedicata a giochi e mestieri di un tempo.

IL PROGRAMMA