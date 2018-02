Torna la magia di Abilmente, la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group Spa (IEG), in programma dal 15 al 18 marzo alla Fiera di Vicenza (orari 09.30-19.00).

Abilmente è la più grande manifestazione italiana dedicata alla manualità creativa con in programma tre appuntamenti nel 2018: si parte con Abilmente Primavera a Vicenza (dal 15 al 18 marzo 2018), tappa nella capitale con Abilmente Autunno Roma (dal 27 al 30 Settembre 2018) e poi di nuovo Vicenza con Abilmente Autunno (dal 18 al 21 Ottobre 2018).

Abilmente Primavera, con 250 espositori in mostra a Vicenza e oltre 1000 workshop, sarà un’occasione unica in cui vivere esperienze legate al Do It Yourself e l’occasione perfetta di ritrovo delle community creative d’Italia: Abilmente sarà un’esperienza a 360° per tutti i creativi e curiosi che cercano ispirazione e nuove idee.

Tra le novità di Abilmente Primavera, l’installazione Hippy Happy a cura di Daniela Cerri, una location in stile hippy in cui saranno presentate proposte per il mare e le vacanze e lo spazio Abilmente Live Show nel quale andranno in scena dimostrazioni e tutorial live con blogger e creative. Sarà presente tra gli altri anche Asi, Associazione Scrappers Italia che si occupa di promuovere, divulgare e diffondere la tecnica creativa dello scrapbooking.

Tra le conferme, immancabili le “Isole della creatività”. Nella hall “Fabbrica dei sogni” (hall 7) ci sarà l’Isola della creatività “Eco Chic”, una grande area di ispirazione dedicata al Do It Yourself consapevole, per chi ha a cuore l’ambiente ma non sa rinunciare a moda e tendenze: blogger e creative animeranno lo spazio utilizzando diverse tecniche, con un approccio ecologico e sostenibile. La hall 7 ospiterà anche la Mostra monografica dell’artista ungherese Jana Sterbova con le due collezioni “Red Collection” e “Bars Collection”, il Knit café in cui si discuteranno l’ampio tema della rete nelle sue diverse declinazioni e delle creazioni fatte a mano, e ancora tante aule corsi con focus, tra gli altri, su illustrazione e calligrafia. Ci sarà anche La Via delle Idee, uno spazio dedicato alle tendenze in cui incontrare le creative, trovare ispirazioni, partecipare a corsi e dimostrazioni in cui verranno presentati modelli unici.

Nella hall “Ricordati di me” (hall 1) verrà allestita L’Isola della creatività “Flower e Garden Design” per esplorare le tecniche e portarsi a casa nuove idee per ripensare con creatività, gusto e colore gli spazi del vivere quotidiano.