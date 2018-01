9° Grande Fiera dell'Elettronica al Bassano Expo

Sabato 13 e domenica 14 gennaio è in programma al Bassano Expo di Cassola la 9° Grande Fiera dell’Elettronica, mostra-mercato dedicata all’innovazione e alla tecnologia per l'edizione autunnale 2017. Per l’occasione gli appassionati troveranno tutte le ultime novità del mercato e le rarità del settore tra gli stand di oltre 100 diversi espositori in arrivo da tutta Italia.

INFORMATICA - ELETTRONICA - TELEFONIA. Si potranno vendere e acquistare articoli di ogni genere relativi al vasto mondo dell’informatica, dell’elettronica o della telefonia: hardware, software, cd, memorie, accessori, prodotti per stampanti, fino alle lampadine a led a basso consumo. Un’ottima opportunità per fare affari a prezzi d‘occasione, riservati solitamente ai grossisti del settore.

AREA FOOD & DRINK + PARCHEGGI. Bassano Expo è presente una vasta area ristoro con servizio bar, piatti caldi e snack. Parcheggio è gratuito (spazi riservati a disabili e donne in gravidanza).

ORARI DI APERTURA: 9 - 19 (ingresso consentito fino alle 18).

BIGLIETTI (valido due giorni): Intero (dai 16 ai 69 anni) a 8 euro - Ridotto (dai 16 ai 69 anni) a 6 euro - Ridotto Under 15 (dai 13 ai 15 anni) a 4 euro - Ridotto Over (70 dai 70 anni in su) a 4 euro - Ridotto a 4 euro per: accompagnatori diversamente abili, forze dell'ordine non in servizio, associati A.R.I, gruppi scuole, universitari. Ingresso libero: bambini dai 0-12 anni, disabili, forze dell'ordine in divisa. Con il biglietto del sabato, la stessa persona entra anche alla domenica

CONTATTI: ebootsrl@gmail.com - chiamare 377.6777342.

INFORMAZIONI: www.bassanoexpo.it/fiere/fiera-dell-elettronica

