7° Fiera Mercato dell'Elettronica al Bassano Expo: dall'informatica alla telefonia

Sabato 25 e domenica 26 febbraio si terrà la 7° Fiera Mercato dell'Elettronica al Bassano Expo di Cassola in via Valsugana 22. Negli stand dei padiglioni si potranno trovare le ultime novità del settore con numerosi articoli di: Informatica, Telefonia, Software, Accessori, Componenti elettronici, Cavetteria, Illuminazione a Led, Cd, Dvd, Radio CB, Inchiostri, Stampanti, Surplus, Elicotteri, Droni, Arduino, Valvole, Dischi Vinile, Reparto Mercatino (Riparazioni Cellulari al momento), Strumentazione professionale Weller, Proxxon. Prezzi speciali e vantaggiosi, solitamente riservati ai grossisti, per fare affari unici. Sarà presente una vasta area ristoro con servizio bar, piatti caldi e snack. Parcheggio gratuito con spazi riservati ai disabili e alle donne in gravidanza. L'evento è organizzato da "eBoot Eventi". Per partecipare come espositore scrivere a: ebootsrl@gmail.com. Orari di apertura: 9-19. Biglietti: 7 euro intero - 5 euro ridotto (scaricabile dal sito www.eboot.it) - 3 euro per Over 70 e Under 15. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni e i diversamente abili. Per informazioni: www.eboot.it.

