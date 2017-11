Sabato 25 novembre dalle 8 alle 19 è in programma la 694° Antica Fiera di Santa Caterina a Barbarano Vicentino con la mostra mercato agricolo-artigianale di bancarelle di ogni genere, l'angolo del mandorlato, animali da cortile, esposizione della Meccanizzazione Agricola, mostre artistiche, musica live, esibizioni di volo con i rapaci, giochi di un tempo e degustazioni negli stand enogastronomici per una tradizione storico-culturale, che si mantiene inalterata nel tempo dal 1323.

A pranzo o a cena si gusteranno trippe alla parmigiana oltre al mandorlato fresco. La manifestazione prevede inoltre attività legate alla tradizione antica, utensili e mestieri di una volta. Parcheggi previsti a Ponte di Barbarano ai piedi di San Pancrazio, dove una bus navetta gratuita porterà nel cuore della festa a Barbarano. Per informazioni: www.barbaranovicentino.gov.it. Vedi anche: "Antica Fiera di Santa Caterina 2016".

I SAPORI DI SANTA CATERINA. Domenica 26 novembre la novità sarà "I Sapori di Santa Caterina" con i ricchi Mercatini di Natale, la vasta area dedicata agli sport, i giocolieri e la mostra "200 Anni in Bicicletta" a Palazzo Canonici insieme al cantante internazionale Gian Pieretti in concerto al Palatenda con le sue famose canzoni "Le Pietre" e"Il Sogno della Farfalla" per una domenica veramente speciale a ridosso dei Colli Berici.

ELENCO FIERE

Gallery