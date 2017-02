6° EcoCasa al "Bassano Expo": bio-edilizia e risparmio energetico

Sabato 4, domenica 5, sabato 11 e domenica 12 febbraio è in programma la sesta edizione di "EcoCasa", la fiera della casa economica ed ecologica, presso "Bassano Expo" di Cassola in via Valsugana 22. E' la più importante vetrina del bassanese dedicata alla bioedilizia, al risparmio energetico, all’eco-sostenibilità, alle energie alternative e ai sistemi di costruzione più innovativi. "EcoCasa" nasce dall'esigenza sempre più diffusa di costruire in maniera consapevole, risparmiando energia e migliorando il benessere abitativo. L’obiettivo di Bassano Expo è fare di questa fiera sempre più un punto di riferimento di tutti quegli architetti, progettisti, costruttori edili e utenti finali, che desiderano costruire abitazioni secondo criteri di efficienza energetica e di sostenibilità. Nelle precedenti edizioni oltre una settantina di espositori hanno scelto “EcoCasa” per promuovere la propria azienda, consapevoli della grande visibilità e attrattività di una manifestazione sempre più amata dai visitatori. Orari apertura: sabato 15-20; domenica 10-20. Biglietto d’ingresso: 6 euro. Per ulteriori informazioni: 0424.1903084 - info@bassanoexpo.it.

