532° Fiera di Lonigo

Dal 23 al 26 marzo torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Lonigo, giunta alla 532^ edizione e 33^ Campionaria,

con abbinati il 20° Salone della meccanizzazione Integrale in Viticoltura e la 18^ Mostra mercato “L’Oro della terra Leonicena”.

Sabato 24 marzo 2018 ore 9,00 – Ritrovo in Via Ognibene Inizio sfilata con il Gruppo Storico Sbandieratori di Megliadino San Vitale Sfilata di Cavalli razza Lipizzana e Frisona seguiti da Carrozze d’epoca originali del 1850



23 (mattino) /24/25/26 (mattino) marzo –Palazzo del popolo - Piazza Garibaldi 15 Apertura museo della pesca - visite gratuite. (Allestimento rinnovato) a cura della S.S.D.P.S Amo Club Lonigo “Tubertini”



24/25 marzo - Ex Bar centrale – Piazza Garibaldi Esposizione storica “La Fiera cavalli di Lonigo e le Antiche Fiere del Veneto” Nella Tradizione usi e costumi del Popolo Veneto. a cura del Circolo Filatelico Numismatico di Lonigo



24/25 marzo – Cortile interno negozio Dr. Dalla Grana Enrico – Via Roma “Mostra Bonsai “ Mostra a cura di Ilario Dresseno e Benito Bertola



23/26 marzo - Piazza Matteotti “Esposizione di Trattori d’epoca e Mezzi storici restaurati dell’Agricoltura" curata dal “Museo della Civiltà contadina di Grancona (Vi) di Carlo Etenli”



ESPOSIZIONE DI ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, MACCHINE E ATTREZZI AGRICOLI, BOSCHIVE DA GIARDINAGGIO, MACCHINE EDILIZIA E TEMPO LIBERO



INGRESSO LIBERO

Per maggiori informazioni:

Tel: 0423 948733

E-email: info@guegi.it