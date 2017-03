531° Fiera di Lonigo: mostra-mercato Oro Terra Leonicena e salone della meccanizzazione

Da venerdì 24 a lunedì 27 marzo 2017 si terrà la 531° Fiera di Lonigo insieme al 19° Salone della Meccanizzazione con l'esposizione di trattori/mezzi agricoli e la 17° Mostra-Mercato "L'Oro della Terra Leonicena" con i vini e i prodotti tipici tradizionali. Dal 1986 anno del 500° Anniversario (1486 – 1986), la Fiera di Lonigo ha riacquistato il suo ruolo centrale nell’economia di tutto il territorio dell’Area Berica, vicentina e veronese. Questo ruolo vivo e dinamico si riconferma ogni anno all’ultima settimana di marzo attraverso la partecipazione di operatori, espositori ed hobbisti, in particolare quello della meccanica applicata alla coltivazione e allo sfruttamento del territorio agricolo . Negli ultimi anni la manifestazione fieristica ha assunto una dimensione e una fisionomia specializzata soprattutto per il settore vitivinicolo e la potenzialità delle macchine agricole, a cui si è aggiunto con notevole presenza dei prodotti dell’artigianato e del commercio locale. La Fiera di Lonigo rappresenta la grande festa per tutti i leoniceni insieme al grandissimo afflusso di visitatori per la manifestazione da tutto il Veneto e oltre i confini regionali. Come contorno Lonigo si propone ai visitatori anche come una splendida realtà di città d’arte e di cultura con i suoi palazzi, i suoi edifici monumentali e le sue ville venete (La Rocca Pisana, Villa San Fermo, Il Teatro Comunale, la Villa Pisani di Bagnolo il Duomo, La Chiesa Vecchia , Il Santuario della Madonna dei Miracoli). Non mancheranno infine come degna cornice dell'evento manifestazioni di carattere culturale-storico e artistiche, come la sfilata della carrozze con cavalli nel centro e per le vie del paese. La città di Lonigo ha aperto una collaborazione-amicizia con la città bavarese di Abensberg in Germania, gemellata con il comune leoniceno, che da molti anni partecipa puntualmente alla fiera con la loro musica e la birra tipica. Per informazioni: www.fieradilonigo.it - www.facebook.com/531-fiera-di-Lonigo-Marzo-2017-873853402665402/

STORIA FIERA di LONIGO (dal sito www.comune.lonigo.vi.it): trae le sue antiche origini dalle tradizioni popolari e religiose del Basso Vicentino. Infatti essa nasce storicamente dal 25 marzo del 1486 (prima della scoperta dell’America) e, secondo la storia, che si tramanda, fu l’avventura di due ladri assassini, che si nascosero nella Chiesetta di San Pietro, sita in frazione Pavarano (ora Madona di Lonigo) e qui, accadde il prodigi: uno dei due delinquenti toccò l’immagine della Madonna, "la quale si riparò l’occhio ferito con la mano sinistra, mentre con la destra si piegò sulla ferita che aveva avuto nel petto". Da questo fatto straordinario e prodigioso, la Chiesetta fu dedicata proprio alla Madonna dei Miracoli. Inoltre fu proprio il Papa Innocenzo VIII° che per sua volontà fece edificare sul luogo il Santuario, dedicato alla "Madonna dei Miracoli" e che per oltre tre secoli, per la fama del miracolo, fu frequentato dai fedel , provenienti anche dai paesi lontani, per venerare la Madonna. Proprio dall’incontro di questi fedeli, i quali scambiavano le loro merci, che nasce la prima forma della "Fiera di Lonigo", che successivamente nell’800, spostata entro le Mura di Lonigo, divenne famosa soprattutto per l’esposizione e il commercio dei cavalli .

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO PER IL PROGRAMMA

