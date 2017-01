501° Fiera di San Valentino: mostra-mercato a Pozzoleone

Da venerdì 10 a domenica 19 febbraio si terrà la 501° Fiera di San Valentino a Pozzoleone con la tipica mostra-mercato "Le Nostre Tradizioni" di animali, trattori e prodotti locali in piazza del Grano (domenica 12 febbraio - sabato 18 e domenica 19 febbraio), un'esposizione di autotuning con veicoli e moto (sabato 18 e domenica 19 febbraio), incontri, convegni, concerti, ballo liscio, spettacoli, luna park e degustazioni negli stand gastronomici. La manifestazione celebra la ricorrenza del Santo Patrono Valentino ed è legata alla chiesetta campestre di San Valentino di origine benedettina. Sabato 11 febbraio alle 16 verrà inaugurata la mostra fotografica "Pozzoleone e il Brenta" in piazza del Grano. Nell’ambito delle iniziative sabato 18 febbraio alle 17 presso il Centro Culturale Giacomo Zanella l’amministrazione comunale proporrà la tradizionale cerimonia "La Comunità Ringrazia", durante la quale verranno premiati cittadini benemeriti oltre agli alunni e studenti residenti a Pozzoleone, distintisi nell’anno precedente per meriti scolastici. Per gli spettacoli si segnalano: due serate liscio con "Marco e Il Clan" (venerdì 10 febbraio alle 21) e con "I Sabia" (sabato 11 febbraio alle 21) oltre al "Cabaret Veneto" con Bepi & Maria Show (sbato 18 febbraio alle 20.30) presso il Palasport di via Casona. Per i giovani ci saranno due aperitivi musicali con dj set "Ahh: Una Fiera Love Party?" (sabato 12 febbraio alle 17) e "Mordimi" (domenica 19 febbraio alle 17) in piazza di fronte allo stand degli Alpini di Pozzoleone oltre alla "Serata Country" con Luca & Nike nella tensostruttura della fiera (sabato 11 febbraio alle 21). Ingresso libero alla fiera. Alcuni spettacoli sono a pagamento. Infoline: comune di Pozzoleone 0444.462203.

STORIA: E' probabile che la piccola chiesa di San Valentino, situata a circa un chilometro a nord della chiesa parrocchiale di Santa Maria, a poche centinaia di metri dall’argine destro del Brenta lungo il quale correva la “Strata”, un’antica strada che andava ad Angarano e nell’altra direzione forse portava a Padova, sia stata fondata dal monastero dei Santi Felice e Fortunato di Vicenza, che in epoca medievale aveva in mano buona parte del paese di Pozzoleone e la giurisdizione della chiesa di Santa Maria. Questa chiesa ed il suo santo titolare hanno ben presto ispirato gli abitanti locali ad organizzare il 14 febbraio di ogni anno una festa di grande richiamo, che negli ultimi decenni è diventata una fiera conosciuta ed apprezzata anche oltre i confini regionali.

Il programma completo della manifestazione:

Venerdì 10 Febbraio

ore 21 - Palasport di via Casona: ballo liscio con l’orchestra "Marco & Il Clan". Ingresso: 5 euro. Sponsor della serata: SICCE

Dalle 19: "Tutti al Luna Park" - Durante la prima ora di apertura utilizzo gratuito delle attrazioni non a premi

Sabato 11 Febbraio

Dalle 10: Apertura ufficiale della 501^ Fiera di San Valentino: presentazione del libro “FIERAmente, Racconti della Fiera di San Valentino” di Francesca Cavedagna, insieme con Confartigianato, Confcommercio e Apindustria. Visita delle autorità della 20^ Esposizione con gli artigiani al coperto nella tensostruttura a nord della chiesa.

Dalle 14.30: "Tutti al Luna Park" - Divertimento assicurato con poca spesa. Biglietti a 1 euro

ore 16: Inaugurazione della mostra fotografica "Pozzoleone e il Brenta" in piazza del Grano con il contributo di Seganfreddo Giovanni srl

ore 19: Apertura stand gastronomici presso la palestra (accessi da tensostruttura o centro giovanile)

ore 21 - Palasport di via Casona: ballo liscio con l’orchestra "I Sabia". Ingresso: 4 euro. Sponsor della serata: ZILIO INDUSTRIES

ore 21 - Tensostruttura: "Serata Country" con Luca & Nike insieme ad Eros. Ingresso libero

Domenica 12 Febbraio

ore 8: Apertura stand gastronomico presso la palestra (accessi da tensostruttura o centro giovanile)

Dalle ore 8.30 alle ore 18: "Le Nostre Tradizioni" in piazza Del Grano mostra mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca in collaborazione con l’associazione "Corte Contadina" di Cà Dolfin, attrezzature campionarie, "Campagna Amica, ovvero i prodotti tipici delle aziende locali a cura della Coldiretti di Vicenza. Inoltre 300 ambulanti si dirameranno per le vie del capoluogo con le loro variopinte bancarelle.

Dalle ore 9 alle ore 18: Visita guidata al campanile

Dalle ore 18 alle ore 20: Prosegue l’esposizione al coperto con gli artigiani. Nel pomeriggio concerto campanario del locale gruppo "Corde e Musica"

Dalle ore 17: "Ahh! Una Fiera Love Party?" con dj Ceffo & Christian Fainotz - Aperitivo con dj set presso la piazza di Pozzoleone di fronte stand Alpini di Pozzoleone.

Lunedì 13 Febbraio - dalle ore 20.30 - Centro Culturale Giacomo Zanella: Convegno sul tema "Orti, giardini e frutteti felici secondo i principi dell’Agricoltura Biologica" - Presentazione a cura della dottoresssa Giada Scuccato. Relatore: dottor Mauro Agrot. Flora. Seguirà Buffet. Ingresso libero – Sponsor della serata: AGRARIA PAROLIN

Martedì 14 Febbraio

dalle ore 14.30: "Tutti al Luna Park" - Divertimento assicurato con poca spesa. Biglietti a 1 euro

ore 19.30 - Duomo di Pozzoleone: Santa Messa Solenne per il Patrono San Valentino

dalle 20.30 - Duomo di Pozzoleone: "Concerto di San Valentino" - Presentazione: dottoressa Giada Scuccato a cura della "Schola Cantorum" di Pozzoleone e della" Corale San Sebastiano" di Povolaro. Seguirà Buffet presso il Centro Culturale Giacomo Zanella. Sponsor della serata: AGRARIA PAROLIN e ARREDOGROUP

Mercoledì 15 Febbraio - dalle 20.30 - Centro Culturale Giacomo Zanella: Serata di degustazione "Dietro un'Etichetta". Presentazione: dottoressa Giada Scuccato. Ospite: Aleš Kristančič, enologo e produttore. Interverrà il dottor Marchesin Massimo. Ingresso: 20 euro su prenotazione. Sponsor della serata: ENOTECA PAGANINI.

Giovedì 16 Febbraio - dalle 20.30 - Centro Culturale Giacomo Zanella: Convegno sul tema "Prevenzione dietetica e manageriale delle principali patologie post parto nelle bovine da latte". Presentazione: dottoressa Giada Scuccato. Relatore: professor Andrea Formigoni, ordinario Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Università di Bologna. Interverrà il Presidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Vicenza, Eugenio Bortoli. Seguirà Buffet. Ingresso libero. Sponsor della serata: GIMA

Venerdì 17 Febbraio - dalle 20.30 - Biblioteca di Pozzoleone: Incontro con Alessandro Zaltron, autore del libro "Cronache Sentimentali": A seguire degustazione tisane. Ingresso libero. Sponsor della serata: FARMACIA MARCHETTO

Sabato 18 Febbraio

dalle ore 8.30 alle ore 18: Mostra Autotuning all’aperto di autovetture, motocicli, veicoli commerciali e attrezzature campionarie. Inoltre 300 ambulanti si dirameranno per le vie del capoluogo con le loro variopinte bancarelle; prosecuzione nella piazza Del Grano mostra mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca in collaborazione con l’associazione "Corte Contadina" di Cà Dolfin, attrezzature campionarie, "Campagna Amica", ovvero i prodotti tipici delle aziende locali a cura della Coldiretti di Vicenza

dalle ore 18 alle ore 23.30: Prosegue l’esposizione al coperto con gli artigiani

ore 10 - Centro Culturale Giacomo Zanella: Convegno sul tema "L'Etichetta c'è: Narra il Latte, la Carne, l'Ortofrutta, il Pesce e il Made in Italy". Presentazione: dottoressa Giada Scuccato. Interventi: Rolando Manfredini, responsabile qualità di Coldiretti, e Rosario Trefiletti, oresidente nazionale di Federconsumatori. Conclusioni: Martino Cerantola, Presidente Coldiretti Vicenza e del Veneto

Dalle 10: "Tutti al Luna Park" - Divertimento assicurato con poca spesa. Biglietti a 1 euro

ore 17 - Centro Culturale Giacomo Zanella: Cerimonia di premiazioni e riconoscimenti "La Comunitùà Ringrazia". Seguirà buffet

ore 17 - Tensostruttura: Serata in maschera dedicata ai bambini delle scuole materne con esposizione dei disegni dei bambini della scuola materna di Friola.

ore 20.30 - Palasport di Via Casona: "Cabaret Veneto" con Bepi & Maria Show. Ingresso: 5 euro

Domenica 19 Febbraio

Dalle ore 8.30 alle ore 18: Mostra Autuning all’aperto di autovetture, motocicli, veicoli commerciali e attrezzature campionarie. Inoltre 300 ambulanti si dirameranno per le vie del capoluogo con le loro variopinte bancarelle; prosecuzione nella piazza Del Grano mostra mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca in collaborazione con l’associazione "Corte Contadina" di Cà Dolfin, attrezzature campionarie, "Campagna Amica", ovvero i prodotti tipici delle aziende locali a cura della Coldiretti di Vicenza

ore 8: Apertura stand gastronomico presso la palestra (accessi da tensostruttura o centro giovanile).

Dalle ore 18 alle ore 20: Prosegue l’esposizione al coperto con gli artigiani

Dalle 17 - Piazza di Pozzoleone di fronte allo stand alpini: "Mordimi" - Aperitivo con dj set by Manuel Dee, Mattia Sonic e Andrea Dp. Ingresso libero

Dalle ore 8 alle ore 20: Visita guidata del campanile. Nel pomeriggio concerto campanario del locale gruppo "Corde e Musica"

ELENCO MANIFESTAZIONI