5^ Festa del Formaggio e dei prodotti De.Co a Nogarole Vicentino

La “Festa del Formaggio e dei prodotti De.Co.” a Nogarole Vicentino è un’occasione unica per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche delle valli del Chiampo e dell’Agno, in particolare le prelibatezze derivate dalla nobile e antica arte di saper trasformare il latte in prodotti genuini di eccezionale qualità.

Una manifestazione senza eguali, alla scoperta di un territorio ancora poco conosciuto che si trova a spartiacque tra le valli del Chiampo e dell’Agno. Un territorio ricco di tradizioni che offre meraviglie naturalistiche, scorci rurali tra le antiche contrade, una natura incontaminata, sentieri da esplorare e panorami mozzafiato, ma anche una varietà di prodotti genuini tutti da scoprire.

Tra le eccellenze valorizzate, naturalmente, giocano la parte del leone i formaggi a latte crudo prodotti esclusivamente con latte proveniente dalle aziende agricole del territorio.

Il programma

Per la 5^ edizione si propone un intero weekend con assaggi, degustazioni, spettacoli e artisti di strada, uno strepitoso menù enogastronomico, la dimostrazione in piazza della produzione di formaggio e una mostra-mercato per produttori agricoli, artigiani e hobbisti.

La domenica, cuore dell’evento, vi aspetta la degustazione guidata dei formaggi a latte crudo delle latterie sociali di Nogarole, Trissino e Castelgomberto, per imparare a conoscere e riconoscere le caratteristiche uniche dei prodotti del nostro territorio.

In occasione della festa, i ristoratori di Nogarole proporranno menù promozionali e piatti a base di formaggi e latticini locali e sarà possibile visitare le aziende “Balsameria Casa Lovato”, che lavorando pregiate materie prime locali produce il balsamico (www.balsameriacasalovato.it), e il frantoio che produce il pluripremiato olio extravergine bio “Le Passioni” (www.lepassioni.it).

Il Menù

Per un intero weekend gli stand propongono gli eccezionali gnocchi fatti con la fioretta del caseificio di Nogarole in tre sughi: burro e salvia, speck e noci e anche un nuovo sugo a sorpresa – lo zafferano di Nogarole – studiato appositamente per la 5^ edizione. Sempre spadellati e serviti in una porzione molto abbondante su cui a piacere si può aggiungere una spolverata di formaggio stravecchio, vera delizia per il palato.

Inoltre vi aspettano gustosi piatti freddi a base di formaggi Monte Faldo De.Co. in abbinamento a miele o mostarda e salumi, oltre a panini, patatine, squisite frittelle e altri prodotti tipici. In abbinamento, vini d’eccellenza del territorio e una fornita birroteca.

Cuore della festa: degustazione guidata di formaggi delle tre latterie sociali