5° Bassano Comix & Discomania a Cassola: vinili, fumetti, giochi e gara cosplay

Sabato 16 e domenica 17 dicembre al Bassano Expo di Cassola si terrà il 5° Bassano Comix & Discomania, salone del disco, fumetto e del gioco, che torna a grande richiesta con pezzi rari per i collezionisti, oltre ad una speciale Cosplay Convention. Si potranno trovare tra decine di stand vinili, cd , dvd, fumetti, giornalini, articoli vintage per riprovare le emozioni irripetibili di un tempo. Vedi anche: "4° Bassano & Comix".

COMIX: FUMETTI STORICI E SERIALI. viene presentata un'esauriente panoramica delle nuove tendenze dell'editoria amatoriale e di massa. Non mancheranno banchi dedicati al fumetto seriale, come le collane Bonelliane alla portata di tutte le tasche, una vera e propria rassegna sui personaggi che sono ormai divenuti dei veri e propri oggetti di culto per il pubblico italiano da Martin Mystere ai supereroi della Corno, da Topolino ad Alan Ford, da Tex a Lupo Alberto.

DISCOMANIA. Gli amanti del rock più classico potranno spaziare tra decine di rarità firmate: Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, U2, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Elvis Presley, Patti Smith e tanti altri. Presente anche la musica italiana: Lucio Battisti, Renato Zero, Vasco Rossi o Zucchero etc.

COSPLAY CONVENTION. E' in programma anche una Cosplay Convention, organizzata da "La Tana del Nerd’", che prevede nei 2 giorni della manifestazione anche un gara cosplay, numerosi tornei di videogame/playstation, karaoke con le sigle dei cartoni animati. Camerini dotati di specchi, sedie e tavoli per tutti i cosplayers. Regolamento su: www.bassanoexpo.it/fiere/bassanocomix

BIGLIETTI: 6 euro.

PROGRAMMA DELLA MANFESTAZIONE:

Sabato 16 dicembre

Ore 10.00: Apertura

Ore 11.30: Tornei playstation

Ore 14.00: Workshop

Ore 18.30: Chiusura

Intermezzi musicali durante la giornata

Domenica 17 dicembre

Ore 10.00: Apertura

Ore 10.30: Inizio spettacolo giornaliero Streets of Undead (zombie) + Photoset A.I.F.A. gratuiti

Ore 11.30: Tornei videogame

Ore 14.30: Workshop Zombie

Ore 15.00: Inizio gara cosplay

Ore 18.00: Fine gara cosplay + esibisione Scuola Shaolin gong fu

Ore 18.30: Premiazioni gara cosplay e tornei videogame

