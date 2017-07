45° Mostra Artigianato Alto Vicentino a Marano Vicentino

Da giovedì 5 a domenica 8 ottobre è in programma la 45° Mostra Artigianato Alto Vicentino MAVV a Marano Vicentino nel Palatenda di viale Europa 50 con una fiera dedicata all'artigianato artistico e alle start up nell'area espositori con numerosi stand. Una vetrina di prodotti artigianali con un centinaio di espositori per valorizzare le proprie radici, cultura e tradizioni in 300 metri quadri di spazio espositivo su un totale di 1.400 metri quadri. All'interno della struttura saranno presenti bar e ristoranti. Ampio parcheggio per visitatori ed espositori. Disponibile collegamento wi-fi gratuito. Ingresso libero. Vedi anche: "Mostra Artigianato Alto Vicentino 2016".

CREATIVITA' ARTIGIANA. Quattro giorni per promuovere la creatività artigiana, favorendo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. Infatti la manifestazione sarà una grande opportunità anche per giovani imprenditori o aziende, che si occupano di artigianato artistico o che propongono nuove, moderne o rivoluzionarie idee e proposte.

IL FARE ARTIGIANO: ESPOSIZIONE-CONCORSO FOTOGRAFICO. Nello stesso periodo del MAAV ci sarà l'esposizione dei fotografi CNA Vicenza "Il Fare Artigiano" con scatti selezionati per cercare fissare la componente umana e personale, nascosta dietro ad ogni piccolo grande capolavoro manifatturiero. Un racconto di artigiani, ma fatto da artigiani. Il progetto nato per raccontare la passione dei mestieri manuali attraverso le immagini, innescherà un vero e proprio processo di "storytelling artigiano", sviluppato attraverso la fotografia. Le fotografie si dovranno presentare entro il 1 settembre per i partecipanti con un'iniziativa gratuita.

INCONTRI - LABORATORI - SPETTACOLI - MUSICA - DEGUSTAZIONI. Nelle giornate della mostra sono in programma numerosi eventi collaterali tra incontri culturali, spettacoli, intrattenimenti musicali, laboratori didattici e degustazioni. In particolare da venerdì a domenica 18.30 alle 21 si terranno i laboratori della panificazione con pasta fresca a cura dei maestri panificatori con degustazioni di prodotti appena sfornati.

FESTA DEL MAIS MARANO. In contemporanea alla mostra si svolgerà anche la 21° Festa del Mais Marano nell'Area Mais Marano con la rievocazione storica della festa della raccolta e del ringraziamento.

ORARI DI APERTURA: giovedì 6 ottobre 20-23; venerdì 7 ottobre 16-23; sabato 8 ottobre 9-23; domenica 9 ottobre 9-23.

INFORMAZIONI: info@mostraartigianatoaltovicentino.it - 0445.598833 - 320.4236699 (dal lunedì al venerdì in orari d'ufficio).

AGGIORNAMENTI: www.mostraartigianatoaltovicentino.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE (in via di definizionae):

Giovedì 5 ottobre

ore 18.30: Benedizione "Monumento all'Artigiano" di Giorgio Sperotto in via I Maggio

ore 20: Inaugurazione MAAV - 45° Mostra Artigianato Alto Vicentino con apertura stand gastronomico

ore 20.30: Musica dal vivo

ore 21: Incontro culturale

Venerdì 6 ottobre

ore 18: Incontro culturale

ore 21: Spettacolo

Sabato 7 ottobre

dalle 9 alle 12: Workshop per i ragazzi delle scuole superiori

ore 15.30: Spettacolo

ore 18.30: Degustazione del "Pan e Formaio" a cura di "Latterie Vicentine"

ore 21: Concorso Canoro "Città Ke Canta 2017"

Domenica 8 ottobre

dalle 9 alle 21: Laboratori didattici per bambini

ore 9.30: "Sfilata con Rievocazione Storica", accompagnata da trattori e carri d'epoca

ore 11: Santa Messa

ore 15: Laboratori per bambini

ore 17: Sfilata di Moda "I Colori del Pret A Porter dell'Autunno-Inverno 2017"

