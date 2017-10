4° Children and Family alla Fiera di Vicenza

Sabato 28 e domenica 29 ottobre "Mek Promotion" organizza alla Fiera di Vicenza (Padiglioni 1 - 2 - 4) il 4° Children and Family, la più grande manifestazione del Veneto dedicata al mondo dei bambini, della famiglia e del tempo libero con oltre 150 espositori in 22.000 mq. Si potranno trovare tutti gli articoli e le novità di mercato per la gravidanza, l’infanzia e la crescita. Presenti 5 aree tematiche: commerciale - didattica - giochi - animale amico - sport. Previsti numerosi laboratori per i più piccoli. Vedi anche: "Children and Family 2016".

AREE TEMATICHE:

1 - Area Commerciale: arredamento, giochi, carrozzine, passeggini e accessori, alimentazione, igiene e salute, abbigliamento e tempo libero.

2- Area Didattica: scuole, asili, laboratori, attività ricreative e manuali.

3 - Area Giochi: aree divertimenti, animazione, scuole e centri sportivi e ricreativi, vasta area attrezzata con giochi gonfiabili.

4 - Area Animale Amico: fattorie didattiche e animali da compagnia.

5 - Area Sport: Federazioni e Associazioni Sportive con aree di prova per le differenti discipline sportive.

PROGRAMMA LABORATORI E ATTIVITA':

ZUCCHE BISCOTTOSE. Sabato 28 e domenica 29 ottobre, dalle 15 alle 18 ci saranno i laboratori di decorazione biscotti di Hallloween "Zucche Biscottose" per tutta la famiglia, a cura di "Pane Quotidiano Vicenza".

HALLOWEEN STAND. Sabato 28 e domenica 29 ottobre ci sarà "Halloween Stand" con "sorprese mostruose a cura "Pop Corner - Art, Music & School" nell'Area Didattica) .

MONDO PARCHI. Sabato 28 e domenica 29 ottobre divertimento, magia e merenda con lo staff di "Mondo Parchi"

SCATTI STELLARI: STAR WARS SELFIE. Le Truppe Imperiali e l’Alleanza Ribelle saranno nei pomeriggi di sabato 28 e domenica 29 ottobre con un’occasione unica per incontrare i personaggi della saga di Star Wars, creati da Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison e farsi uno "Scatto Stellare" insieme a loro.

MAMMA CHE BISCOTTI. Domenica 29 ottobre è in programma la gara "Mamma Che Biscotti" per una sfida all'ultimo biscotto con "Essere Mamme" di Vicenza

ORARI DI APERTURA: 9:00 - 20:00 sabato / 9:00 - 19:00 domenica

COSTI: gratis per bambini sotto i 14 anni - Intero: 12 euro - Ridotto: 8 euro - Mamme in dolce attesa: 6 euro - Per il coupon riduzioni: www.childrenandfamily.it/riduzioni/

INFORMAZIONI - AGGIORNAMENTI: www.childrenandfamily.it - www.facebook.com/ChildrenAndFamilyVicenza/

CONTATTI: 338.9542958 - info@childrenandfamily.it

