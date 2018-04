37a Fiera degli Uccelli ad Arzignano

Torna la Fiera degli Uccelli di Arzignano e quest’anno sarà ancora più bella e a misura di famiglia.

La 37a edizione sarà più ricca di quella dello scorso anno. Nel 2017, infatti, a causa delle misure di restrizione previste dalla Regione Veneto per le fiere avicole (causa influenza aviaria) seppur con un ricco cartellone e una grande varietà di specie presenti, la Fiera era stata in qualche modo limitata.

Nessuna restrizione nel 2018, per cui tornano i volatili e l’appuntamento si preannuncia ancora più ricco e vario.

L’appuntamento con la Fiera organizzata dall’ Associazione Migrazionisti di Arzignano con il patrocinio del Comune di Arzignano, della Regione Veneto, dell’A.N.U.U. e della F.I.M.O.V. A.O.R.f.u. è per il 25 aprile al Parco dello Sport.

Ricco il cartellone con mostre (fotografia, disegni e pubblicazioni di autori locali), con la Mostra Mercato (piante-fiori, abbigliamento sportivo, tempo libero, prodotti della comunità montana Agno-Chiampo). Torna anche il tradizionale appuntamento con le gare (gara canora di uccelli da richiamo, uccelli da gabbia e da voliera, animali da cortile, esibizione di chioccola tori).

Inoltre è previsto un ampio spazio giovani: presenza della Croce Rossa e gazebo, esibizione dei cani della fattoria didattica Massignan di Brendola, il battesimo della sella su cavallo e pony, estrazione di una gabbietta con uccellino per ragazzi, falconeria, gara di ‘simpatia’ per cani riservata ai bambini, distribuzione gratuita delle piante dell’orto, presenza di lama, caprette e altri animali e molte attrazioni.

Inoltre funzionerà un ricchissimo chiosco gastronomico con specialità locali.

“La Fiera degli Uccelli è un tradizionale punto fermo fra le manifestazioni della Città di Arzignano” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Quest’anno siamo soddisfatti ancor prima di iniziare poiché fortunatamente non vi è alcun divieto relativo ai volatili per problemi di epidemia aviaria, come avvenne l’anno scorso. Contiamo sulla varietà e la ricchezza di questo evento perché le famiglie si divertano e passino una giornata in tranquillità fra natura e animali, invitando le stesse famiglie a frequentare anche le piazze del centro dove si terranno altre manifestazioni. Il tutto, lo ricordo, con la garanzia dell’ applicazione delle norme di sicurezza relative alla circolare Gabrielli”.

“La Fiera degli Uccelli è un evento storico che si tiene, voglio sottolinearlo, nel rispetto della natura e degli animali”, dichiara l’assessore agli Eventi Nicolò Sterle. “Ci auguriamo che possa essere una festa della famiglia e dei bimbi”

Il Programma