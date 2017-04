36° Fiera Mercato dell'Olivo a Pove del Grappa: esposizione florovivaistica

TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE PER LA PRIMAVERA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Dal venerdì 7 a domenica 9 aprile si terrà a Pove del Grappa la 36° Fiera Mercato dell'Olivo con l'esposizione florovivaistica di piante da olivo, da fiori, da frutto e da ornamento, di attrezzature per oliveti e giardini, di prodotti derivati dall'olio di oliva. La grandissima tradizione di Pove verso le piantagioni di olivi (oltre 20 mila su tutto il territorio) hanno soprannominato il piccolo paesino alle pendici del Grappa proprio "Conca degli Olivi". La produzione del suo olio Dop viene chiamato "Olio Veneto del Brenta" di altissima qualità dall'odore e dal sapore fruttato. I cittadini di Pove consideravano l'olivo quasi come una divinità religiosa. Prima della guerra, non si procedeva nemmeno alla potatura, mentre poi la raccolta delle olive divenne un rito. Ingresso libero. Per informazioni: 0424.80333 - www.comune.pove.it.

INAUGURAZIONE FIERA: ogni anno in occasione della Domenica delle Palme presso il piazzale del municipio in via Costantina prende il via ufficialmente la fiera verso le ore 11 con il lancio delle colombe in cielo. La manifestazione ha l’importante funzione di promuovere e valorizzare l’olio extravergine prodotto, il settore del florovivaismo, la produzione e vendita della particolare selezione varietale delle piantine di olivo di Pove, coltivate in serra presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “A. Parolini”.

EVENTI COLLATERALI: sono previsti inoltre mostre artistiche, mercatini biologici, esibizioni di danza, intrattenimenti musicali e degustazioni nello stand gastronomico (aperto ogni sera dalle 19 alle 22 e domenica anche dalle 8 in poi). Specialità culinarie: primi piatti; carne allo spiedo; portate condite con l'olio di Pove.

BONSAI E MERCATINO BIOLOGICO: nel weekend sono in programma anche la 26° Mostra di Bonsai a cura del Gruppo Bonsaisti Valle del Brenta presso il salone interrato del centro diurno e il "Mercatino Biologico" in piazza degli Scalpellini.

SPACCIO OLIO D'OLIVA E PRODOTTI TIPICI: presso il frantoio comunale sito in via XXV Aprile, gestito dalla Cooperativa Malga Monte Asolone, vi è lo spaccio di vendita di prodotti tipici locali, come l’olio extravergine di oliva di Pove del Grappa, burro e formaggi (morlacco e bastardo del Grappa), insaccati di produzione propria.

(nella foto l'olio extravergine d'oliva di Pove del Grappa)

