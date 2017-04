36° Fiera degli Uccelli ad Arzignano senza volatili: cani, gatti, asini e lama

Martedì 25 aprile l'Associazione Migratoristi organizza la 36° Fiera degli Uccelli dedicata ai volatili e agli animali in genere al Parco dello Sport di Arzignano in viale dello Sport 15. Confermato anche l'appuntamento con gara di esposizione canina a livello provinciale, in cui è previsto un numero crescente di concorrenti ed appassionati degli "amici a quattro zampe". Previsti inoltre spettacoli equestri, mostre, mercatini di piante, fiori, abbigliamento e prodotti locali oltre allo stand gastronomico. Ogni anno la manifestazione tradizionale attira migliaia di visitatori da tutto il Veneto e non solo. Ingresso libero.

MERCATO DEL MARTEDI': l'amministrazione comunale ricorda inoltre che il 25 aprile si terrà anche il tradizionale mercato del martedì, nonostante la concomitanza con la fiera per un'accoppiata interessante ad Arzignano con eventi dalle piazze centrali al Parco dello Sport, come una vasta esposizione floro-vivaistica e alcune piacevoli sorprese.

ORDINANZA REGIONALE: le misure di restrizione previste dalla Regione Veneto per le fiere avicole (causa influenza aviaria) non frenano i preparativi per la fiera arzignanese e e spingono gli organizzatori a diversificare sempre più la rassegna. L’ordinanza regionale numero 36 del 30 marzo 2017 in materia di influenza aviaria, ha imposto una zona di sorveglianza estesa alle province di Verona e Vicenza, che di fatto blocca momentaneamente l’esposizione ed il commercio avicolo.

SINDACO DI ARZIGNANO: "L’Associazione Migratoristi di Arzignano che ha fondato questa fiera 36 anni fa - precisa il sindaco Giorgio Gentilin - è andata via via attrezzandosi per rendere questo evento un momento di grande attrazione, per cui l’ordinanza limita solo in parte le sue attività e la spinge a diversficarsi. Sono certo che la varietà delle specie animali presenti ne farà un evento di grande interesse".

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MIGRATORISTI: "Non è escluso - dichiara il presidente Narciso Paoletti - che l’ordinanza prima del 25 aprile venga revocata. La fiera sarà una vera e propria festa dell’animale. Genitori e bambini potranno osservare da vicino e toccare decine di specie diverse e fermarsi agli stand. Vi saranno cani, gatti, criceti, tartarughe, pesciolini, capre, pecore, asini, cavalli e addirittura lama. Un’occasione imperdibile per conoscere e amare gli animali".

PROGRAMMA: sono previsti moltissimi appuntamenti per tutta la giornata dalla mattina fino a sera con lo stesso calendario degli anni passati salvo variazioni di programma. I tradizionali concorsi-gare-esibizioni dei volatili non si faranno a causa dell'ordinanza regionale restrittiva con il blocco dell'esposizione e del commercio avicolo per via dell'influenza aviaria. Tutto il resto è rimasto invariato. Alle 7.30 è prevista l'iscrizione degli animali da cortile. Alle 8 saranno aperte nei padiglioni le mostre di "Animali Amici" (concorso del saggio fotografico e di disegno delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie), di disegni e caricature di Scottolati e di pubblicazioni di scrittori locali. Alle 9.30 si terrà l'esibizione dei cani della Croce Rossa. Alle 10.30 ci sarà l'iscrizione all'esposizione canina. Nel pomeriggio alle 14 sarà il momento della gara "Simpatia" per cani, riservata ai bambini. Alle 15 prenderà il via la rassegna dell' esposizione canina. Gran finale alle 18 con l'esposizione canina più le premiazioni sul "ring d'onore". Inoltre ci sarà la distribuzione gratuita di piantine dell'orto e il "battesimo della sella" con volteggi acrobatici a cavallo insieme alla "Fattoria Didattica Massignan" di Brendola. La mostra-mercato vedrà l'esposizione di piante, fiori, abbigliamento sportivo, articoli per il tempo libero e prodotti della comunità montana Agno-Chiampo insieme ad un chiosco per degustazioni di specialità tipiche vicentine.

INFORMAZIONI: 333.5789773). Vedi per approfondire "Fiera degli Uccelli 2016".

(nella foto un'immagine di archivio della Fiera degli Uccelli ad Arzignano nelle passate edizioni)

ELENCO FIERE

Gallery