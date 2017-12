140 cantine al 1° Bassano Wine Festival: degustazioni sonore e sensoriali

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre oltre 140 le cantine di tutta Italia saranno presenti al 1° Bassano Wine Festival al Bassano Expo di Cassola in via Valsugana 20 per la nuova mostra mercato dedicata ai piccoli viticoltori e ai produttori artigianali, che arricchiscono il panorama enogastronomico italiano. Un patrimonio di tradizioni, conoscenze e tipicità che per la prima volta verrà posto in evidenza nel bassanese come rassegna fieristica in stile rurale, in cui si potrà esporre, degustare e vendere vini.

TORTE DI MALINDI: BENEFICENZA CITTA' DELLA SPERANZA. Tra i protagonisti della 1° edizione della mostra mercato enologica ci sarà Malindi, 3° classificata a Bake Off Italia, che con le sue torte in collaborazione con l'istituto "G. A. Remondini" consentirà di raccogliere offerte destinate alla ricerca della Fondazione Città della Speranza.

SOUND SOMMELIER. Un’attrattiva destinata a destare molto interesse sarà il Sound Sommelier, lo specialista ideato dal “music stylist” Paolo Scarpellini, che trasforma il vino in “musica liquida” e la musica in “vino da ascoltare”. Le qualità di un vino, di una birra o un distillato vengono decantate ed esaltate dall’abbinamento con la musica più adatta. Ne nasce una sorprendente assonanza fra gusto, profumo, suoni e ritmo, in grado di rendere la degustazione un’esperienza unica.

DEGUSTAZIONI GUIDATE E SENSORIALI. Alla rassegna fieristica di Bassano del Grappa saranno presenti anche i sommelier della federazione FISAR, che proporranno al pubblico degustazioni guidate per educare all’abbinamento dei vini con i cibi. Dalisa Parisotto offrirà al pubblico la possibilità di immergersi nelle "degustazioni sensoriali" grazie all'accostamento con i profumi e i colori dei fiori. Bassano Wine Festival si farà portavoce dell’importanza dell’utilizzo responsabile degli alcolici.

CONSUMO RESPONSABILE PER STILI DI VITA SANI. Al Bassano Expo interverranno il personale del comando cittadino della Polizia Stradale e i rappresentanti dell’associazione Wine in Moderation, che incoraggia stili di vita sani e salutari e contribuisce alla riduzione dei danni alcol-correlati. Una presenza molto significativa per chi si adopera nei rispettivi ruoli per il consumo responsabile e moderato del vino.

ORARI DI APERTURA: 10:30 - 20:00

BIGLIETTI: Intero: 14 euro - Ridotto: 12 euro on line

INFORMAZIONI: www.bassanowinefestival.it

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 8 dicembre

10.30 - Inaugurazione Festival

12.00 - Degustazione Speciale Fisar "I Due Estremi dell’Aromaticità" - Ingresso a 8 euro

13.00 - Sound Sommelier, degustazione con i suoni ad ingresso libero

15.00 - Degustazione Speciale Fisar "Sfumature di Rosso" - Ingresso a 8 euro

17.00 - Sound Sommelier, degustazione con i suoni ad ingresso libero

18.00 - Degustazione Speciale Fisar "Bollicine Eclettiche" - Ingresso a 8 euro

Sabato 9 dicembre

12.00 - Degustazione speciale Fisar "Le virtù del Sauvignon Blanc" - Ingresso a 8 euro

13.00 - Sound Sommelier, degustazione con i suoni ad ingresso libero

15.00 - Degustazione speciale Fisar "Il Colore del Sud" - Ingresso a 8 euro

17.00 - Sound Sommelier, degustazione con i suoni ad ingresso libero

18.00 - Degustazione speciale Fisar "Bollicine Indigene" - Ingresso a 8 euro

Domenica 10 dicembre

12.00 - Degustazione Speciale Fisar "Bollicine Eclettiche" - Ingresso a 8 euro

13.00 - Sound Sommelier, degustazione con i suoni ad ingresso libero

15.00 - Degustazione speciale Fisar "Merlot: storie di vite" - Ingresso a 8 euro

17.00 - Sound Sommelier, degustazione con i suoni ad ingresso libero

18.00 - Degustazione speciale Fisar "La Dolcezza In Calice" - Ingresso a 8 euro

19.00 - Degustazione sensoriale con Dalisa della Fioreria Belvedere

ELENCO CIBO E VINO