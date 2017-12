10° Fiera della Mostarda Vicentina a Montecchio Maggiore

In occasione di Natale In Piazza, da venedì 8 a domenica 10 dicembre si svolgerà a Montecchio Maggiore in piazza Marconi la 10° Fiera della Mostarda Vicentina, in cui la magia del Natale incontrerà il gusto e la tradizione.con una serie di eventi organizzati dalla Pro Loco Alte - Montecchio e dalla Città di Montecchio Maggiore.

Nel weekend i visitatori potranno scoprire attraverso gli stand espositivi la Mostarda di Vicenza, uno dei prodotti De.Co. di Montecchio Maggiore, immersi nell’atmosfera natalizia con la partecipazione degli amici dei comuni "Montecchio d’Italia", ossia Montecchio Precalcino (Vicenza), Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e Montecchio (Terni).

"Questo evento - spiega il sindaco Milena Cecchetto - è un’ulteriore occasione di promozione della nostra città, che sta registrando numeri importanti dal punto di vista turistico. Ringraziamo gli uffici comunali, la Pro Loco Alte – Montecchio, le aziende produttrici locali di mostarda e le associazioni di volontariato che a vario titolo sono coinvolti nell’organizzazione”.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 8 dicembre

Ore 9,30 - 19: Apertura stand espositivi con le migliori mostarde vicentine e prodotti del territorio.

Ore 11: inaugurazione della fiera con la partecipazione dei comuni “Montecchio d’Italia” e i loro prodotti - Seguiranno brindisi e stuzzichini a base di formaggi e mostarde.

Ore 17.30: Cerimonia di Accensione dell’albero in piazza con animazione - Babbo Natale nella sua casetta raccoglie le letterine dei bambini - Distribuzione di cioccolata e dolciumi.

Ore 19: Apertura stand gastronomico nella tensostruttura riscaldata - Menù della serata a cura di Cucina Tomasi: bollito misto, salse e mostarde, zuppe, pasticcio, dolce a tema con panettone, mascarpone e mostarda, vino durello e birra artigianale; musica di accompagnamento con il gruppo “Dna Irish Trio”.

Sabato 9 dicembre

Ore 9,30 - 19: Apertura stand espositivi con le migliori mostarde vicentine e prodotti del territorio.

Ore 15: Intrattenimento musicale in piazza con duo di cornamuse

Ore 16 - 18: Babbo Natale nella sua casetta raccoglie le letterine dei bambini

Ore 16.30: "La Fiera Incontra l’Archeologia":in Sala Civica - Corte delle Filande con inaugurazione della mostra "Mercurio: La Statuetta Ritrovata", un reperto che rappresenta il Dio dei commerci, dei mercati, delle fiere; a seguire visita guidata al Museo Zannato.

Ore 19: Apertura stand gastronomico nella tensostruttura riscaldata - Menù della serata a cura di Cucina Tomasi: cosciotto di maiale al forno, zuppe, pasticcio, dolce a tema con panettone, mascarpone e mostarda, vino durello e birra artigianale; musica e risate con “Ciccio Corona” e “Jani” (Gianni Bedin).

Domenica 10 dicembre

Ore 9.30 - 19: Apertura stand espositivi con le migliori mostarde vicentine e prodotti del territorio

Ore 15 - Animazione in piazza.

Ore 15.30: 7° concorso "Pianta e coltiva il melo cotogno”; consegna agli alunni delle piante di melo cotogno.

Ore 16 - 18: Babbo Natale nella sua casetta raccoglie le letterine dei bambini.

Ore 19: Apertura stand gastronomico nella tensostruttura riscaldata - Menù della serata a cura di Cucina Tomasi: baccalà alla vicentina, zuppe, pasticcio, dolce a tema con panettone, mascarpone e mostarda, vino durello e birra artigianale; musiche di accompagnamento.