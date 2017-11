1° Crea Ti Va? al Bassano Expo: manualità e artigianato artistico

AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MERCATINI A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 10 alle 20 al Bassano Expo di Cassola è in programma la 1° Crea Ti Va? Spazio alla Manualità, fiera dedicata alla creatività e all'artigianato artistico dal cucito al decoupage, dalla pittura al ricamo, dalla piccola oreficeria al patchwork. Previste esposizioni, laboratori, corsi e dimostrazioni dal vivo con tutte le ultime novità e tendenze dell’hobbistica e del fai da te per un’ enorme fucina di manualità. Tessuti, carta, colori, strass, paillettes, bijoux, stencil saranno protagonisti tra aziende e privati con le loro realizzazioni uniche ed originali. Biglietti: 6 euro - Gratis per gli Under 12 e gli Over 75. Parcheggio gratuito.

ELENCO FIERE