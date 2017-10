AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MERCATINI - MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre al Bassano Expo di Cassola si svolgerà il 1° Bassano Wine Festival, fiera-mercato del vino delle cantine vinicole italiane con oltre 100 espositori in rappresentanza delle eccellenze enogastronomiche da scoprire e valorizzare. Verranno messi in vendita i prodotti con degli appositi carrelli per il trasporto degli acquisti da parte dei visitatori. Durante le 3 giornate si terranno anche degustazioni organizzate dall’associazione di sommelier FISAR (Fedeazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) oltre a vari momenti di intrattenimento.

BASSANO WINE FESTIVAL. Un fine settimana di "gusto e scoperta" all’insegna della grande tradizione contadina italiana in una realtà espositiva di 4.000 mq nel cuore del Veneto a pochi passi da Bassano del Grappa, che rappresenta, con le sue cantine importanti ed aziende di distillati. "Bassano Wine Festival" vuole essere una qualificata vetrina delle produzioni tipiche territoriali, in un confronto di sapori, di tradizioni e di culture per offrire al pubblico un percorso incentrato sullo scoprire realtà territoriali più sconosciute.

BIGLIETTI: 14 euro - 12 euro ridotto (se prenotato on line).

CONTATTI: info@bassanowinefestival.it - Daniele 335.5428433 - Caterina cantine: 349.6239494 - Sara social 345.3479662

INFORMAZIONI: www.bassanowinefestival.it - www.instagram.com/bassanowinefestival/ - www.facebook.com/bassanowinefestival/

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 8 dicembre

10.30 - Inaugurazione Festival

12.00 - Degustazione Speciale Fisar, ingresso a 8€

14.00 - Sound Sommelier - Degustazione con i suoni ad ingresso libero

15.00 - Degustazione Speciale Fisar, ingresso a 8€

16.00 - Sound Sommelier - Degustazione con i suoni ad ingresso libero

18.00 - Degustazione Speciale Fisar, ingresso a 8€

19.00 - Sound Sommelier - Degustazione con i suoni ad ingresso libero

Sabato 9 dicembre

12.00 - Degustazione speciale Fisar, ingresso a 8€

14.00 - Sound Sommelier, degustazione con i suoni ad ingresso libero

15.00 - Degustazione speciale Fisar, ingresso a 8€

16.00 Sound Sommelier, degustazione con i suoni ad ingresso libero

18.00 - Degustazione speciale Fisar, ingresso a 8€

19.00 - Sound Sommelier - Degustazione con i suoni ad ingresso libero

Domenica 10 dicembre

12.00 - Degustazione Speciale Fisar, ingresso a 8€

14.00 - Sound Sommelier - Degustazione con i suoni ad ingresso libero

15.00 - Degustazione speciale Fisar, ingresso a 8€

16.00 - Sound Sommelier - Degustazione con i suoni ad ingresso libero

18.00 - Degustazione speciale Fisar, ingresso a 8€

19.00 - Sound Sommelier - Degustazione con i suoni ad ingresso libero

