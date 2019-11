Fiera di Santa Caterina a Barbarano: specialità trippe

L'Antica Fiera di Santa Caterina a Barbarano Vicentino è una delle immancabili sagre storiche di fine stagione, mostra mercato agricolo-artigianale di bancarelle di ogni genere, l'angolo del mandorlato, animali da cortile, esposizione della Meccanizzazione Agricola, mostre artistiche, musica live, esibizioni di volo con i rapaci, giochi di un tempo e degustazioni negli stand enogastronomici per una tradizione storico-culturale, che si mantiene inalterata nel tempo dal 1323.

A pranzo o a cena si gusteranno trippe alla parmigiana oltre al mandorlato fresco. La manifestazione prevede inoltre attività legate alla tradizione antica, utensili e mestieri di una volta. Parcheggi previsti a Ponte di Barbarano ai piedi di San Pancrazio, dove una bus navetta gratuita porterà nel cuore della festa a Barbarano.

Nel corso dei 2 giorni della Fiera di S. Caterina trovi:

- Mercatini con Ass. Tritone

- Area giochi di un tempo

- Mostra “Leonardo: orev isauq” Quello che i musei non mostrano presso Palazzo dei Canonici

- Mostra sull’Aereonautica presso l'ex casa del fascio

- Degustazioni gratuite di vini dei Colli Berici presso l'ex casa del fascio, sede nel corso della Fiera dell'ufficio turistico

- Mercatino del libro presso l'ex casa del fascio

Inoltre

Domenica 24 novembre

- le bancarelle della tradizione e del mandorlato

- Outdoor Sport Festival in piazza Roma: area espositiva e test gratuiti per ciclismo, running, trekking, nordic walking, mobilità ecosostenibile

- Rundog a cura di Lab4sport (con iscrizioni e contributo in loco)

- ore 10.00 visita di Barbarano e villa Marinoni (iscrizioni obbligatorie su bit.ly/tour-barbarano e contributo in loco)

- ore 11.00 Mauro Corona e Matteo Righetto presentano il libro “Il passo del Vento” al Palatenda in via Zonato. In collaborazione con libreria Bonturi di San Bonifacio

- ore 11.30 - 14.00 apertura stand gastronomico Baita degli Alpini

- ore 14.30 Banda Folkloristica Euganea con Majorettes

- ore 16.45 e 17.15 Strie Fire Show spettacolo

- ore 17.30 estrazione lotteria di S.Caterina. A cura della Pro Colli Berici e Ass. Commercianti

Lunedì 25 novembre

- oltre 230 bancherelle di merci varie

- 9.00 - 16.00 tradizionali "Trippe alla parmigiana" e “Fugasse con la ua” presso la Baita Alpini

- ore 10.30,14.30 e 16.00 spettacoli di giocoleria con Malabarista Giocoequlibrista

- ore 11.00 e 15.30 esposizione e volo rapaci

- ore 18.00 presentazione del libro “Tracce del passato - Mille proverbi veneti” di Diego Lovato presso l'ex casa del fascio

- Dj set

Fiera S. Caterina

24 nov - 25 nov

Barbarano