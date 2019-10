"Fiera dei Talenti e delle Virtù" a Marostica

Nella storica cornice di Piazza Castello, a Marostica, il 12 e il 13 Ottobre 2019 arriva il X appuntamento autunnale con la "Fiera dei Talenti e delle Virtù".

Una iniziativa nata per promuovere e richiamare l' attenzione sull' autenticità e il valore di ciò che viene fatto con abilità, cura, coscienza ed etica.

Durante questo fine settimana, artigiani, artisti e creativi faranno bella mostra delle loro attitudini talentuose, quali abilità manuali, spirito artistico, ingegno creativo.. e molti ne daranno dimostrazione DAL VIVO !

Sensibilità ecologica, animo solidale, rispetto ed etica, sono le virtù, che, invece, contraddistinguono le altre attività e prodotti in esposizione, come le proposte enogastronomiche, prodotte seguendo un regime biologico, e gli articoli per il benessere, totalmente naturali ed ecologici.

Anche in questa edizione l'impegno rimane quello di rappresentare in modo significativo il Vero Talento e Ingegno Italiani, nonchè la dedizione di piccole realtà e attività a promuovere e proporre servizi e prodotti sostenibili ed ecologici, metodi naturali per un benessere olistico.

Oltre alle danze e alle sessioni di yoga, spazi anche per consulenze e trattamenti con bionaturopati e incontri.

Un' occasione per vivere, e condividere, questo incantevole centro storico nella suggestiva atmosfera che donano le luci della sera.

Durante le due giornate saranno tanti anche i laboratori creativi ed esperenziali, come quello di di Mosaico, con la carta e la ceramica.

"Fiera dei Talenti e delle Virtù – Autunno 2019"

Piazza Castello, Marostica ( VI )

12 e 13 Ottobre 2018

SAB e DOM dalle ore 9:30 alle ore 20:00 ca.