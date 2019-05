Fiera degli uccelli e della natura a Marano

Il 2 giugno ci sarà spazio per gli uccelli da richiamo, esibizioni cinofile aperte a ogni razza, voli di rapaci e tiri al piattello laser.

La Festa della Repubblica, ma anche “Fiera degli uccelli e della natura”

Al Parco della Solidarietà di Marano Vicentino si svolgerà questa manifestazione dedicata a uccelli da richiamo, esibizioni cinofile, rapaci in volo e molto altro ancora. Gli enti che hanno organizzato l’evento sono l’Associazione Cacciatori Veneti, l’Associazione per la Difesa e la Promozione della Cultura Rurale, Pro Marano e CONFAVI, senza dimenticare il patrocinio del comune veneto.

Alle 6 di mattina ci sarà l’apertura ufficiale della fiera con la grande esposizione degli uccelli da richiamo.

Si proseguirà poi con l’esibizione dei cani da riporto (Springer e Labrador), oltre all’esibizione Agility Dog con prova gratuita per i visitatori. Non mancheranno esibizioni di rapaci in volo e sfilate canine amatoriali aperte a tutti i cani di razza e ai meticci.

Nell’arco dell’intera giornata

tiri con l’arco a cura del gruppo “Arcieri di Marano”

esibizioni cinofile

gara di tiro a piattello laser

ricco stand gastronomico per il ristoro

Fiera Uccelli e natura di Marano Vicentino sito in via Santa Lucia al Parco della Solidarieta, ogni 2 giugno dell'anno.

Foto: Facebook