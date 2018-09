Fiera degli Uccelli ed esposizione cinofila a Cavazzale

Fiera degli Uccelli organizzata dal Associazione di Via Parmesana e Capitello

con il patrocinio della Provincia di Vicenza e del Comune di Monticello Conte Otto ha il piacere di presentare la:



48ª FIERA DEGLI UCCELLI E DEGLI ANIMALI DA CORTILE ED ESPOSIZIONE CINOFILA



Dislocata lungo tutta Via Parmesana,

Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI)



❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁



Domenica 16 Settembre ritorna l'immancabile appuntamento per gli amanti degli animali,

la PIU’ ANTICA manifestazione del suo genere presente nel Vicentino affiliata alla F.I.M.O.V (Federazione Italiana Manifestazioni Ornitologiche Veneto)

per info ☞ www.fimov.it



❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁



☞ PARCHEGGIO E COSTO DEL BIGLIETTO AL PUBBLICO:



- Bambini fino ai 6 anni compresi: ENTRATA GRATUITA

- Invalido e accompagnatore: ENTRATA GRATUITA

- Dai 7 ai 11 anni compresi: ENTRATA RIDOTTA €2,00

- Dai 12 anni in su: ENTRATA INTERA €4



• PARCHEGGI ESTERNI GRATUITI

• PARCHEGGI INTERNI GRATUITI ALLA FIERA PER

TUTTI I CANI ISCRITTI ALLA GARA



IL PROGRAMMA DELLA FIERA:



☞ LA GARA UCCELLI inizierà dalle prime ore dell'alba:



QUOTE ISCRIZIONE:



- €2,50 singolo

- €1,5° quaglie

- €13 gruppi

(ogni 15 quaglie si avrà diritto a presentarne altre 5 gratuite)



ORE 5.30 ▰ Iscrizioni e gare di uccelli da richiamo CANORI (Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Merli, Quaglie, Fringuelli, Tordine, Allodole)



ORE 6.30 ▰ Inizio lavoro della giuria



ORE 7.30 ▰ Iscrizioni vari gruppi



ORE 8.00 ▰ Gare di uccelli ORNAMENTALI da gabbia e da voliera (Canarini, Canarini Gruppo, Ibridi, Ibridi Gruppo, Esotici, Esotici Gruppo, Mutanti, Anomali)



ORE 8.30 ▰ Giudizio dei vari gruppi



ORE 11.30 ▰ Premiazione uccelli da richiamo CANORI



ORE 14.30 ▰ Premiazione uccelli ORNAMENTALI



❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁



☞ LA RASSEGNA CINOFILA



DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 15.00 ▰ ISCRIZIONI (quota €10 per esemplare)



ORE 15.00 ▰ INIZIO RASSEGNA CINOFILA che durerà fino a fine giornata e all’interno della quale sfileranno:



Potranno concorrere solo per i premi della Rassegna Cinofila di Cavazzale le seguenti categorie:

▪ Meticci

▪ cani di classe Baby



Potranno concorrere per i premi della FINALE 16° Campionato Cinofilo Provincia di Vicenza le seguenti categorie:

▪ Pastori e Nordici

▪ Caccia da ferma

▪ Caccia non da ferma

▪ Guardia, difesa, utilità

▪ Compagnia





❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁



☞ Saranno premiati anche gli ANIMALI DA CORTILE ESPOSTI (Conigli, Colombi, Galliformi, Fagiani, Pavoni)



❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁



ATTIVITA’ PER GRANDI E PICCINI:



☞ Mostra Pappagalli, Tucani, Tartarughe

☞ Coppia di Nandù, Marao, Lepri della Patagonia, Lama, Alpaca, Bue dei Watussi

☞ Mostra Serpenti e Tarantole

☞ Giri in sella col Pony

☞ Esposizione e dimostrazione di volo rapaci

☞ Agility Dog (Centro Cinofilo Jeans & Friends asd)

☞ Arcieri Antica Tessara

☞ 8ª sfilata Bambini e Cagnolini

☞ Giro a Cavallo con Ranch Quincy

☞ La simpatica cagnolina Mia

☞ Dimostrazione di Soft Air

☞ Mostra Bonsai



❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁



SARÀ ATTIVO IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER TUTTA LA DURATA DELLA FIERA



☞ Un ricco Stand Gastronomico :

- Panini con Affettati

- Panini Onti con Salsiccia o Porchetta

- Pasticcio

- Trippe

-NOVITA' MENU' BAMBINI CON WURSTEL E PATATE FRITTE

- Piatto Freddo

- Patate Fritte





☞ Uno Stand dedicato ai Giovani :

- Spritz

- Birra

- Panini con Affettati

- Piatti Freddi



❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁



L’Associazione Fiera degli Uccelli e Rassegna Cinofila di via Parmesana e via Capitello coglie l’occasione per ringraziare Espositori, Enti, Ditte e Visitatori che hanno contribuito nel tempo a far divenire questa rassegna dedicata alla fauna locale una delle più importanti e note del Triveneto.



☞ ☔ La Fiera si svolgerà anche in caso di maltempo.



NB: Ogni espositore sarà responsabile dei propri soggetti.

Vigono all’interno della fiera le prescrizioni A.S.L.

Saranno presenti zone ombreggiate a disposizione degli espositori con acqua e la presenza di un veterinario per garantire il benessere di tutti gli animali.



❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁



PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTARE:



☎ Pres. Debora ▰ 333 1164430

Animali�Cibo�Birra�Intrattenimento