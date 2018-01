"Fiam Open House": fatevi un giro nel mondo dell’avvitatura

Vi invitiamo a scoprire l’universo che ruota attorno al mondo dell'avvitatura industriale. Un giro guidato all'interno dell'azienda vicentina che dal 1949 continua a rivoluzionare il senso stesso dell’avvitare. Potrete non solo conoscere le persone, i progetti e le soluzioni che hanno fissato nuovi parametri di qualità e produttività nei processi di assemblaggio di aziende di tutto il mondo, ma anche assistere in anteprima alla presentazione di eTensil: la nuova famiglia di avvitatori elettrici tutta made in Italy, realizzata per far girare nuova elettrizzante energia nel mondo che produce.



L’invito è rivolto a tutta la città! La data è saldamente fissata per sabato 27 gennaio 2018 presso la sede Fiam di Viale Francesco Crispi 123, a Vicenza. Sono previste due visite guidate, la prima alla mattina e la seconda al pomeriggio con i seguenti orari:



9.00 – 9.15 Accettazione

9.15 – 9.30 Benvenuto

9.30 – 11.30 Visita ai diversi reparti dell’azienda

11.30 – 12.00 Buffet



15.00 – 15.15 Accettazione

15.15 – 15.30 Benvenuto

15.30 – 17.30 Visita ai diversi reparti dell’azienda

17.30 – 18.00 Buffet