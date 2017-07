"Fiaccolata Storica sulla Calà del Sasso": rievocazione di un'antica storia d'amore

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 12 agosto alle 19 è in programma la "Fiaccolata Storica" sulla Calà del Sasso da Valstagna a Sasso di Asiago con una singolare escursione notturna, illuminata dalle fiaccole, lungo i 4.444 gradini dell'antica mulattiera, fatta costruire da Gian Galeazzo Visconti nel 1387, per trasportare il legname collegando il fiume Brenta all'Altopiano dei Sette Comuni. La manifestazione rievoca personaggi ed antiche tradizioni d'una storia d'amore da rivivere alla luce delle fiaccole. In caso di maltempo la fiaccolata sara’ annullata e rinviata all’anno prossimo.

ITINERARIO. Partenza da piazza San Marco a Valstagna e all'arrivo "Pasta Party" nel palatenda riscaldato nel “Parco Calà del Sasso”. La serata continuerà con una live band, degustazioni di piatti locali (gnocchetti verdi panna e speck, bistecca di puledro con patate fritte, porchetta). Gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Il percorso è medio/facile e si consigia l'uso di calzature da trekking, k-way e torcia frontale: lungo il percorso ristoro e servizio di assistenza. Vedi anche: "Fiaccolata Storica 2016".

LA LEGGENDA. Si narra in Valbrenta che nel 1638, Loretta e Nicolò, abitanti di Sasso di Asiago e fidanzati in odor di matrimonio, vengono colpiti da sventura: Loretta, in attesa di un figlio, si ammala gravemente e il suo innamorato, determinato a salvarla, parte deciso alla volta di Padova alla ricerca di un unguento miracoloso. Scende la Calà del Sasso e giunto a Valstagna noleggia un cavallo. Pur viaggiando di gran carriera il tempo scorre veloce e col sopraggiungere della notte Nicolò non è ancora tornato.

QUOTE DI ISCRIZIONE (compreso ristori + pasta party + fiaccola): 15 euro senza pullman - 20 euro con servizio pullman

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

ore 17: Partenza pullman da Sasso di Asiago per Valstagna

ore 18.45: Raduno in piazza San Marco a Valstagna

ore 19: Partenza della "Fiaccolata Storica"

ore 22: Arrivo in piazza a Sasso di Asiago

ore 23.30: Partenza pullman da Sasso per Valstagna

