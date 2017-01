"Fiaccolata della Befana": spettacolo sulla neve a Kaberlaba di Asiago

Giovedì 5 gennaio alle 21 in località Kaberlaba di Asiago, i maestri di sci altopianesi organizzano la "Fiaccolata della Befana". Dopo la discesa in pista dei bambini e della Befana, si finirà in bellezza con un emozionante spettacolo pirotecnico. L'evento sarà un'occasione di ritrovo e svago per le famiglie e gli appassionati di sci, immersi nell'atmosfera magica dell'Altopiano di Asiago.

