"Fiabe al Parco": letture e giochi per bambini a Noventa Vicentina

Ogni mercoledì alle ore 18 dal 5 al 19 luglio è in programma "Fiabe al Parco" per bambini dai 3 anni in sù con letture e giochi, ispirati da favole immersi nel verde e all'ombra degli alberi del parco comunale di Noventa Vicentina. L'evento è organizzato dall'assessorato comunale alla cultura e dalla Biblioteca Comunale. Partecipazione gratuita.

PROGRAMMA DI FIABE AL PARCO:

Mercoledì 5 luglio - ore18: "I Colori delle Emozioni" - Lettrice: Simona Mucchi

Mercoledì 12 luglio - ore 18: "Agostino e la Trombetta" - Lettrice: Francesca Marangon

Mercoledì 19 luglio - ore 18: "Oggi No Domani Si" - Lettrice: Giada Polonio

