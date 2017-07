Montegalda, "Villeggendo Musica": vince Luciano Nardozza

La prima edizione di Villeggendo Musica, festival nazionale “Un Autore per la Nuova Canzone Italiana” si è conclusa sabato 1 luglio a Montegalda con la vittoria di Luciano Nardozza e del suo brano originale Il Folle Mio Librarmi in Volo. In una serata caratterizzata da non poche difficoltà tecniche per gli artisti finalisti al Festival - a causa delle intense piogge che hanno interessato la pianura vicentina - a Luciano Nardozza è stato assegnato il Primo Premio Nazionale Un Autore per la Nuova Canzone Italiana nella suggestiva cornice della seicentesca Villa Gualdo.

La giuria era composta da Roberto Grossi, direttore artistico di Villeggendo, musicista e organizzatore di eventi; Franco Zanetti, giornalista, direttore di Rockol, ex discografico e selezionatore per Area Sanremo; Marco Barusso, produttore discografico, tra i principali in Italia; Ferdinando Molteni, musicista, giornalista e scrittore, studioso di Luigi Tenco; Antonio Gregolin, artista e giornalista; Davide Vedovelli, giornalista, direttore artistico del Pre- mio “Musica da Bere” e membro del Club Tenco; Cristiana Girardi, vicepresidente Scuola di musica Montegalda Pop Corner Academy; Marta De Marchi, insegnante di flauto; Fabio Lotto, organista-musicista.

Sul podio con Luciano Nardozza anche Enrico Zambelli in gara con il brano Il Gregge (secondo classificato) ed Ella con Ho smesso di fumare (terza classificata). Ad Alessandro Colpani, invece, il premio speciale Luigi Tenco con la sua interpretazione di Cara Maestra. Il brano vincitore racconta di un nuovo inizio, “un’alba nuova con la stessa pelle, senza più farsi male”, e ha lanciato il concept album dal titolo Di Passaggio, incentrati sulle relazioni interpersonali e uscito a fine aprile 2017. Attraverso un sound dai toni caldi e un ritmo incalzante, Il Folle Mio Librarmi in Volo di Luciano Nardozza esprime lo stato d’animo di chi - dopo il travagliato periodo della fine di una storia d’amore importante - trova la forza di uscire dall’inferno più buio, guardare le proprie ferite e guarirle.

“Voltare pagina a volte sembra qualcosa di così inusuale da appa- rirci folle, come il sorriso di chi, per un attimo, si scopre senza quei pensieri che prima lo tenevano in ostaggio” - commenta Luciano, che aggiunge: “Malgrado Il Folle Mio Librarmi In Volo si riferisca all’ultimo stadio di una storia d’amore, ossia al suo superamento, ho voluto scegliere questo brano - che parla di un nuovo inizio - per lanciare il disco Di Passaggio, il mio primo progetto cantautorale pop in italiano dopo anni dedicati alla musica strumentale. Quindi un nuovo inizio nella mia carriera”. Il singolo Il Folle Mio Librami in Volo e l’album Di Passaggio sono disponibili su iTunes, Apple Music, Amazon, Google Play, Shazam e Spotify.