"Festival Tradizioni Italiane": specialità alimentari e artigianali regionali a Vicenza

Da venerdì 3 a domenica 5 marzo dalle 9 alle 20 in piazza Castello a Vicenza arriva il "Festival delle Tradizioni Italiane", organizzato dalla società Marta Bulli, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La mostra-mercato per la vendita di specialità alimentari regionali vedrà la presenza di operatori provenienti da varie parti d'Italia, che offriranno assaggi gratuiti. Ci saranno stand di articoli artigianali, si potrà assistere a dimostrazioni di lavorazione del vetro, dei metalli, del legno e della pelle. Inoltre saranno presenti stand per la vendita di prodotti naturali, biologici e legati alla cura del benessere, tutti di origine italiana. Per maggiori informazioni contattare: marta6718@libero.it.

