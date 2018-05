Il 13 luglio Festival Show torna a Vicenza: conduce Bianca Guaccero

Dopo quattro anni FESTIVAL SHOW torna a Vicenza! L'appuntamento è fissato per venerdì 13 luglio quando la kermesse estiva di Radio Birikina e Radio Bella & Monella approderà per la prima volta nell'area esterna del Centro Acquisti Le Piramidi, a Torri di Quartesolo (VI) per una serata di musica che già si preannuncia come l'evento dell'estate vicentina.

La provincia di Vicenza sarà così la seconda tappa di Festival Show 2018, dopo gli indimenticabili successi degli anni scorsi a Vicenza, Bassano del Grappa e Marostica. I big della musica saranno presentati dalla bella conduttrice televisiva e attrice BIANCA GUACCERO, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse.

Il Centro Acquisti Le Piramidi, inaugurato nel 1991, ha da sempre una vocazione a precorrere i tempi: è stato uno fra i primi centri commerciali in Italia ad aver interpretato un nuovo modo di fare commercio e shopping, anticipando le esigenze del consumatore e fornendo per primo soluzioni innovative al divenire moderno. Oggi è un punto di riferimento per tutta la Regione Veneto, ospitando oltre 50.000 persone a weekend, e, con l’alternanza di brand internazionali e di insegne storiche radicate nel territorio, garantisce un assortimento unico per varietà e qualità delle proposte per lo shopping.

«E’ davvero un onore per Le Piramidi essere l’unico Centro Commerciale annoverato nel tour di questa edizione 2018 di Festival Show, ma soprattutto siamo felici di riportare nella nostra Provincia un evento di questo rilievo nel panorama musicale italiano - afferma il dott. Dal Betto Giorgio, Presidente di PPV soc. coop. - Questo appuntamento rappresenta per il Consiglio d’Amministrazione e per tutti gli operatori del Centro una grande festa che vogliamo condividere con le migliaia di persone che quotidianamente visitano la nostra struttura, attestandoci stima e apprezzamenti continui. Un grazie particolare va rivolto all’Amministrazione Comunale di Torri di Quartesolo che ci affianca anche operativamente nella realizzazione dell’iniziativa».

«La partnership de Le Piramidi, uno dei più grandi complessi italiani, con il Festival show – conferma Paolo Baruzzo, coordinatore dell'evento – prevede questa tappa che s'annuncia eccezionale sotto il profilo artistico. Rappresenta per noi un grande ritorno a Vicenza. Per Le Piramidi, essersi aggiudicati il Festival show, vuol dire essere protagonisti dell'estate musicale catalizzando l'attenzione di migliaia di persone, confermandosi polo d'attrazione per il commercio e per lo svago di altissima qualità. Un regalo che il Centro le Piramidi fa a tutti suoi clienti e all'intera comunità locale».

«L'area esterna del Parco sembra proprio pensata per ospitare enormi eventi! Abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto oltre due anni fa trovando persone competenti ed entusiaste – afferma Mariano Sannito, direttore artistico e commerciale di Festival Show - Vicenza e Provincia rappresentano uno dei più importanti bacini di ascolto del nostro gruppo radiofonico e vedono i nostri mezzi in una posizione di incontestabile primato. Il ritorno di Festival Show a Vicenza premia proprio questi ascolti e questo primato. Siamo certi che tanti vicentini affolleranno l'enorme area park del Centro Le Piramidi per assistere ad un grande spettacolo pensato proprio per accontentare i gusti di tutti».

In ogni tappa gli artisti che rappresentano la colonna sonora dell’estate italiana, trasmessi in radio tutto l’anno, saranno accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Spazio anche ai 14 giovani artisti emergenti che hanno vinto le finali di Festival Show Casting 2018. Per il secondo anno, ci sarà anche l’elezione di Miss Amen, noto brand di gioielli, l’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

Festival Show è anche solidarietà, grazie al sodalizio con la Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Da sempre, infatti, promuove nelle piazze una raccolta fondi che alla fine delle otto tappe viene versata nelle casse della Fondazione. Festival show ha donato in questi anni 616.213,00 euro. Roberto Zanella, patron di Radio Birikina e Radio Bella & Monella e ideatore del Festival, è uno dei soci fondatori di Città della Speranza la cui forza principale, da sempre, è data dal volontariato.

Festival Show nasce nel 2000 come festival estivo del Triveneto, da un’idea di Roberto Zanella, editore del più potente network radiofonico del nord Italia. Da ormai 19 anni, fa tappa in città importanti e località di villeggiatura portando in scena uno spettacolo che miscela sapientemente musica, ballo, vari ingredienti di spettacolo e divertimento. Molti gli ospiti che si sono avvicendati sul palco, nelle varie città in cui ha fatto tappa la kermesse, tra cui: Elisa, Emma, Zucchero, Max Pezzali, Pooh, Francesco Renga, Max Gazzè, Modà, Francesco Gabbani, Baby K, Marco Mengoni, The Kolors, Francesca Michielin, Luca Carboni, Patty Pravo, Loredana Bertè. Nel corso degli anni, il Festival Show è stato presentato da volti noti della televisione e dello spettacolo come Serena Autieri, Laura Barriales, Luisa Corna, Giorgia Palmas, Lola Ponce, Adriana Volpe, Lorena Bianchetti e nel 2017 da Giorgia Surina.